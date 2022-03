Continúa el 4° Torneo de Maxivóley Femenino en el Club Atlético Sarmiento

Con varios equipos en competencia, continúa el 4° Torneo Nupro Agro de Maxivóley Femenino, organizado por el Club Atlético Sarmiento.

La semana pasada, se disputaron la quinta y sexta fecha del certamen, mientras que el próximo jueves se jugará la última jornada y también las semifinales y la final.

Para la instancia de los cuatro mejores equipos, ya hay tres clasificados: Deportivo Baigorrita, Sarmiento Moncho y Club Junín Belén.

Próxima fecha

Jueves:

20.00 - Sarmiento Moncho vs Dep. Baigorrita

21.00 - Club Junín vs 9 de Julio

20.00 - Power vs Alberti

21.00 - Sarmiento Vale vs Sarmiento Blanco

22.00 - Semifinal 1 - Primero vs Cuarto

22.00 - Semifinal 2 - Segundo vs Tercero

23.00 - Final

Resultados fechas 5 y 6

Alberti 2 -Sarmiento Valeria 0

Dep. Baigorrita 2- Sarmiento Blanco 0

Power 0 - Club Junín Belén 2

Sarmiento Moncho 2 - 9 de Julio 1

Dep. Baigorrita 2 - 9 de Julio 0

Power 2 - Sarmiento Valeria 0

Sarmiento Moncho 2 -Alberti 0

Club Junín Belén 2 - Sarmiento Blanco 0

Posiciones

Pos. Equipo Puntos

1 Dep Baigorrita (C) 17

2 Sarmiento Moncho (C) 14

3 Club Junín Belén (C) 13

4 Power 12

5 Alberti 9

6 9 de Julio 7

7 Sarmiento Blanco 0

8 Sarmiento Valeria 0

