El Círculo Juninense de Ajedrez cerrará el año jugando en la zona "A" de la liga ChessCovid

Aunque no contó con la participación del gran maestro internacional Diego Flores, el equipo del Círculo Juninense de Ajedrez compitió en buen nivel en la zona "A", la "General San Martín", de la Liga ChessCovid 2020 del juego ciencia, que organiza desde los comienzos de la pandemia el árbitro internacional Marcelo Mariano Hermida.

Al finalizar en el octavo puesto, el team del CJA mantuvo la categoría y despedirá el año jugando en la máxima divisional, ya que luego del certamen de este miércoles 16, la competencia -de la que participan trebejistas argentinos y varios invitados, grandes maestros, maestros internacionales y maestros FIDE de varias partes del mundo y con ELO destacados- va a entrar en receso hasta el año próximo.

Coronel Pringles Unión Empleados de Comercio fue el campeón del torneo del miércoles pasado, con 267 puntos, escoltado por Parque Rivadavia Sub-2000, con 194 unidades, mientras que el Círculo Juninense sumó 130 puntos.

Perdió la categoría el elenco de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), mientras que esta vez no jugó la formación del múltiple campeón, Ajedrez Moreno, quienes deberán jugar en la Liga "B", la "General Manuel Belgrano", en la última competencia.

Coronel Pringles, ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires, de 25 mil habitantes y a 550 kilómetros de la Capital se adjudicó la 26° edición 26 de la ChessCovid, tras haber comenzó en la "C".

Desde que llegó a la A, se convirtió en un equipo aguerrido, que empezó a enhebrar cada paso, consciente de sus debilidades, pero también de su espíritu de lucha. Primero con un equipo de la zona, con algunos refuerzos de diferentes partes del país.

De la mano de dos capitanes fuertes, Edgardo Teo Cabanillas, líder de la zona del Circuito Serrano y del maestro FIDE, Mariano Loiterstein de Mar del Plata, se conformó un elenco con refuerzos de Bariloche, Javier Espíndola y Jorge Daguer, más el candidato a maestro Nicolás Fiori, Ariel Mangiantini, Julian Sapienza, Héctor Jorge, el marplatense Roberto Fidel, Héctor Walsh y una promesa juvenil de la zona, Benicio Lores.

Luego se sumó una pieza fundamental, el maestro internacional Leandro Perdomo, residente de Brasil, quien atrajo a varias figuras, como el MI Rodolfo Garbarino, el maestro FIDE Alan Gattas (de Brasil) y en particular al peruano y gran maestro, José Martínez Alcántara, que se transformó en el líder ajedrecístico.

Más tarde se acercaron el MI ecuatoriano Plinio Pazos, el MF Agustín Ambrogi y Rodrigo Román de Paraguay y el MI Guillermo Vázquez.

Aprovechando que no jugó Ajedrez Moreno, Pringles presentó un equipo, de los más fuertes, sumando a los rusos Rakhin Pasiev y Alexandr Ulanov, más el GM Vugar Rasulov, José Alcantara y nuevamente a los grandes maestros Alan Pichot y el cubano Yasser Quesada, más el maestro internacional Guillermo Vázquez, ganando con amplitud el anteúltimo certamen de la ChessCovid 2020.

Los siete tableros que sumaron los 130 puntos del Círculo Juninense fueron:

Maestro internacional Franco Villegas, 26 puntos; candidatos a maestros Enzo Leto, 21, y Hernán Catelli 19; Lauriano Zilly (invitado, trebejista de Olavarría), 18; Santiago Cazaux, 16; Javier Chiponi, 15; y Lucas Rumi (de O´Brien), con 15.

También jugaron Nicolás Jesús Gallo; Dante Loguzzo; Sofía Milagros Bontempi Garrote; Jorge Mendiola; Yamila Ábalo; Agustín Traverso; Marcelo Sanchez; Jonatan Cazaux; Marcos Quiroga; Cristian Jarque (invitado, de Pergamino) y Juan Cruz Sánchez Raad.