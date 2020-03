Para Juan Manuel López, "hay varias jugadoras con mucha proyección, grupos bien armados"

El profesor Juan Manuel López, oriundo de la localidad de Patricios, población del Partido de 9 de Julio, tiene 32 años, está casado con una coterránea y es padre de Lucía, de 2 años de edad y de Pedro, de 5.

Apasionado de los deportes, fundamentalmente del vóleibol, viene trabajando desde hace un par de años en el Club Junín, tras haber pasado por el Club Atlético Sarmiento, en esa actividad y también en la escuelita de fútbol del "verde".

Hace diez años vino a estudiar el profesorado de educación física a nuestra ciudad y está radicado en nuestro medio, está muy contento en lo personal y en lo laboral, según confesó a Democracia, al ser entrevistado y así lo reflejó:

"En 2010 me vine a estudiar a Junín y poco después comencé a trabajar en las colonias de vacaciones del Club Jorge Newbery y luego del Club Junín. En 2014 trabajé como instructor de pilates con Daniela Calvo, soy también acompañante terapéutico y he realizado trabajos personalizados con personas mayores. Posteriormente, se me abrieron las puertas del Club Sarmiento, con un proyecto de Daniel Pueyo, para la práctica de vóleibol en ese club. Las cosas eran muy distintas a lo de hoy, ya que el vóley en Sarmiento creció muchísimo, hay gran diferencia ahora, lo cual me pone muy contento, porque actualmente tienen un lugar óptimo para trabajar, y por el crecimiento del vóley en general en toda la ciudad. Tuvimos tres categorías a cargo por entonces, minivóley, menores y maxivóley".



Siguiendo con su raconto, el entrevistado comentó: "También trabajé en la Escuelita de fútbol de Sarmiento, como profesor y luego como coordinador, estando todo a cargo de Juan Carlos Pírez en el año 2016. Se sumaron Marianela Passotti, compañera y amiga, y al año siguiente surgió la propuesta del Club Junín y me incorporé a esa entidad, a su proyecto de vóleibol, y aquí estoy. La institución me abrió las puertas para seguir trabajando en mi pasión, en este deporte tan lindo para el que siempre trato de capacitarme un poco más, en clínicas, cursos y demás.

Acá trabajamos con Marcos Ilacqua y Graciela Lagos en inferiores, en las categorías Sub-13, Sub-14, Sub-16 y Sub-18, Ricardo `Cari´ Mollier sigue en Sub-12 y Marianela Passotti en minivóleibol, apuntando todos a trabajar mucho, buscando mejorar aún lo del año pasado, en el que obtuvimos buenos resultados a nivel provincial y a nivel institución, logrando una buena conjunción entre padres y familiares, el elemento humano (las jugadoras), los profesores y la institución. Al cambiarse los grupos, porque las chicas subieron de categoría de acuerdo a sus edades, debemos trabajar mucho y vamos a esperar cómo se resuelve y se desencadenan las cosas por la pandemia y seguiremos trabajando para que las chicas puedan mantener su nivel y, además, mejorarlo".

Trabajos en la actualidad con las jugadoras

Consultado seguidamente sobre cómo se arreglan para que las jugadoras puedan entrenar en sus casas, el profesor Juan Manuel López detalló:

"Veníamos trabajando hasta la semana pasada con un plan de entrenamiento físico, para mantenimiento. Esta semana, anexamos videos que armamos nosotros, con diferentes ejercicios en espacios chicos, para que los adecúen a sus espacios, los patios de sus casas, los más chicos o los más grandes. Le pedimos si se pueden filmar y luego mandarnos a nosotros, para ver cómo trabajan, para realizar correcciones técnicas si es necesario o continuar de la misma forma que lo vienen haciendo en cada caso.

La idea es, en el corto plazo, hacer una aplicación de videollamadas con varias chicas, para trabajar en clases generales, buscando mantener la parte física que iniciamos en febrero, cuando arrancamos con la pretemporada. Veníamos trabajando desde el mes pasado cinco días a la semana y lo habíamos continuado en marzo, habiendo jugado ya dos torneos abiertos. Un Prix en Pergamino en categoría Sub-18, y luego otro certamen en Villa Constitución, para las divisiones Sub-14 y Sub-16. Este parate nos afectó bastante, porque teníamos planificado jugar un nuevo abierto en Olavarría, un torneo de calidad; un certamen de la Liga Provincial (LiProVo), el 1º de abril en San Pedro; un campeonato aquí en nuestro Club -que íbamos a licitar-; otro en mayo, en Pergamino, pero lo del coronavirus nos afectó, como a todos, y no queda otra que aceptarlo y poner nuestro granito de arena para que todo salga lo mejor posible y no exponer a las chicas. Les damos tareas más que nada de mantenimiento, para que salgan de la cotideaneidad del celular, haciendo tareas físicas básicamente".

Jugadoras con gran proyección

A la hora de analizar a jugadoras de la institución albirroja en la que trabaja, las que tienen gran proyección en este deporte, López expresó:

"Hay varias jugadoras con mucha proyección, grupos bien armados, con un nivel general muy bueno de todas. Por ejemplo, ha realizado concentraciones -con la selección de su edad- Abril García, quien es de Lincoln y juega para el Club Junín, habiendo participado ya en un torneo argentino con el combinado de Provincia de Buenos Aires.

Lucía Espasandín fue evaluada para la selección argentina Pre Menor, de 15 años; En Sub-14 ocurre lo mismo con Julia Puertas y Francina Pugliese, ambas con muy buen nivel y evaluadas para la selección de Provincia; entre las más chicas, Micaela Alzuri y Luisina Morales tienen gran proyección en este deporte; Camila Pontelli jugó hace dos años un torneo Argentino en Tucumán y el año pasado estuvo en la concentración del seleccionado de Provincia Sub-18. Tenemos en ese grupo grandes jugadoras, que fueron subcampeonas provinciales tres años consecutivos, perdieron las tres finales ante el fuerte combinado de Mar Chiquita, así que estamos muy bien en nuestro Club".

En el cierre de la entrevista, el entrenador Juan Manuel López agradeció: "A mi familia, a todos los profesores y a las jugadoras del Club Junín, quienes trabajan cada vez más para mejorar. El vóleibol está creciendo a nivel local, regional y provincial, así que ojalá que este freno que nos puso el coronavirus no nos afecte demasiado, así los profesores pueden seguir capacitándose y las jugadoras pueden continuar mejorando su nivel de juego", completó el profesor afincado hace una década en Junín.