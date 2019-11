El intendente de Junín, Pablo Petrecca, recibió a destacados deportistas locales en el despacho privado del Palacio Municipal, con el objetivo de reconocer el esfuerzo con el que han obtenido importantes logros en disciplinas no convencionales como patín, tiro, padel y ciclismo.

Todos agradecieron el apoyo y el acompañamiento por parte del Gobierno de Junín para el fomento de este tipo de prácticas y ampliar el abanico deportivo para los vecinos de la ciudad. “Nos llena de mucho orgullo como gestión contar con estos deportistas que tan bien nos representan en cada lugar donde compiten”, afirmó el jefe comunal.

Del mismo participaron Claudio Impala quien obtuvo medalla de oro en ciclismo; el morseño Martín Pratti campeón argentino de patín; Catalina Pratti y Evelin Miranda, también oriundas de Morse, campeonas argentinas de padel en el torneo que se disputó en Mar del Plata; Hernán Camicia, José Pulitano, Luis De Luca y Daniel Damiano campeones nacionales en tiro, quienes también estuvieron acompañados por el presidente del Tiro Federal de Junín, Germán Traverso.

Una vez finalizada la charla, Petrecca aseguró que “el objetivo de este encuentro fue reconocer y mimar a los deportistas que con mucho esfuerzo y sacrificio han logrado resultados muy importantes que nos llenan de mucho orgullo a los juninenses. Como gestión estamos muy contentos de contar con campeones en patín, padel, tiro y ciclismo, deportes no convencionales que desde un primer momento nos propusimos acompañar y fomentar junto a Daniel (Pueyo)”.

“Es muy importante que el Estado se involucre y acompañe el desarrollo de este tipo de disciplinas deportivas que no son tan populares o conocidas, pero que les permiten a los juninenses contar con otra opción más para practicar deporte”, dijo.

Asimismo, señaló que “lógicamente hay un esfuerzo y un sacrificio muy grande por parte de cada uno de estos deportistas y esa es la clave del éxito. Pero también hay un Estado que en materia deportiva ha trabajado muy fuertemente y ha acompañado a distintas disciplinas y nos llena de mucho orgullo ver los resultados obtenidos”. Luego, indicó que “esto fue simplemente un pequeño reconocimiento al gran trabajo que han hecho y también sirve para que la comunidad se entere que existen este tipo de deportes en la ciudad y que se pueden practicar con seguridad”.

Por su parte, Daniel Pueyo, subsecretario de Educación y Deporte del Municipio expresó que “a uno lo llena de mucha satisfacción desde nuestro lugar ver el crecimiento que han tenido estos deportistas. Como dijo Pablo, apostamos desde un primer momento a que este tipo de disciplinas se consoliden en la ciudad. Cuando ellos llegan al podio y ponen la bandera de Junín, para nosotros está todo dicho y no hace falta agregar nada”.

“Siempre es un placer reconocer el trabajo, esfuerzo y dedicación que han puesto para llegar a donde llegaron. En este caso es muy bueno que sea el Intendente quien los reciba porque ratifica la tarea y el camino que ellos están recorriendo”, añadió.

Además, Pueyo sostuvo que “también buscamos que estos deportistas sirvan como inspiradores para aquellos chicos y jóvenes que practican deportes no tan llamativos, que no salen en la tapa de los diarios, a que puedan cumplir sus sueños y objetivos. De ahí la importancia de ampliar el abanico deportivo como lo hemos dicho en cada oportunidad”

Testimonios

Germán Traverso, presidente del Tiro Federal de Junín dijo: “Fue un encuentro muy bueno y nutritivo, estamos realmente muy agradecidos tanto con el Intendente Pablo Petrecca como con Daniel Pueyo por habernos recibido y por querer conocer más de este hermoso deporte como es el tiro. Es muy importante el apoyo y acompañamiento en cada una de las actividades que hemos realizado”.

Claudio Impala indicó: “Estoy contentísimo por la convocatoria y más que agradecido con la gestión por todo el apoyo que nos brindaron. Ojalá se repita más adelante”.

Catalina Pratti se mostró “muy agradecida por la invitación que nos hicieron llegar y quiero destacar el trabajo de Daniel Pueyo que desde un primer momento o cada vez que le mandamos un mensaje, estuvo siempre presente”.