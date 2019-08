Arranca el campeonato de la Liga Provincial sub 18

Comienza hoy en nuestra ciudad el campeonato de la Liga Provincial sub 18 de Hockey Femenino. Participan 20 instituciones de toda la provincia. Ayer se realizó la presentación del torneo en el club Social con la presencia del tesorero de la Federación Bonaerense de Hockey, Gustavo Gómez.

Los participantes

Zona “A”: Sportiva, Remo, El Nacional BB, Porteño de Chacabuco.

Zona “B”: Social y Sarmiento de Junín, Los 50 , Bragado Hockey.

Zona “C”: Saladillo, Atlético Trenque Lauquen, Pacífico BB, Los Andes de San Pedro.

Zona “D”: Mar del Plata Club, Los Miuras, IAE, San Martín de 9 de Julio.

Zona “E”: Argentino de Bahía Blanca, Los Cardos, Atlético 9 de Julio, Monte Hermoso.

Hoy

08:30 Remo vs Porteño de Chacabuco

08:30 Sportiva vs El Nacional de B. Blanca

08:30 Sarmiento de Junín vs Bragado Hockey

10:00 Social de Junín vs Los 50

10:00 Argentino de T. Lauquen vs Los Andes de San Pedro

10:00 Saladillo vs Pacífico de B. Blanca

11:30 Los Miuras vs San Martín de 9 de Julio

11:30 Mar del Plata Club vs IAE

13:00 Los Cardos vs Monte Hermoso

13:00 Argentino de B. Blanca vs Atlético de 9 de Julio

14:30 El Nacional de B. Blanca vs Porteño de Chacabuco

14:30 Sportiva vs Remo

16:00 Los 50 vs Bragado Hockey

16:00 Social de Junín vs Sarmiento de Junín

17:30 Pacífico de B. Blanca vs Los Andes de San Pedro

17:30 Saladillo vs Argentino de T. Lauquen