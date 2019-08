Social y Los Miuras arrancaron ganando

Comenzó ayer en nuestra ciudad el campeonato de la Liga Provincial sub 18 de Hockey Femenino. Participan 20 instituciones de toda la Provincia.

Club Social hizo doblete al ganarle por la mañana a Los 50 por 4 a 0 (2 de Martina Rosa, 1 de Micaela Merlo y 1 de Valentina Funes), mientras que en horas de la tarde derrotó a Sarmiento 7 a 0 (1 de Eva Valentini, 3 de Josefina Canone, 1 de Martina Rosa, 1 de Faustina Bazzani y 1 de Valentina Funes).

Los Miuras, por su parte, superó a San Martín de 9 de Julio por 2 a 1 (goles de Valentina Linares y Milagros Suárez).

Los participantes

Zona “A”: Sportiva, Remo, El Nacional BB, Porteño de Chacabuco.

Zona “B”: Social y Sarmiento de Junín, Los 50 , Bragado Hockey.

Zona “C”: Saladillo, Atlético Trenque Lauquen, Pacífico BB, Los Andes de San Pedro.

Zona “D”: Mar del Plata Club, Los Miuras, IAE, San Martín de 9 de Julio.

Zona “E”: Argentino de Bahía Blanca, Los Cardos, Atlético 9 de Julio, Monte Hermoso.

Resultados

Remo 3 vs Porteño de Chacabuco 0

Sportiva 1 vs El Nacional de B. Blanca 2

Sarmiento de Junín 0 vs Bragado Hockey 2

Social de Junín 4 vs Los 50 0

Argentino de T. Lauquen 1 vs Los Andes de San Pedro 0

Saladillo 2 vs Pacífico de B. Blanca 3

Los Miuras 2 vs San Martín de 9 de Julio 1

Mar del Plata Club 4 vs IAE 0

Los Cardos 3 vs Monte Hermoso 1

Argentino de B. Blanca 1 vs Atlético de 9 de Julio 1

El Nacional de B. Blanca 8 vs Porteño de Chacabuco 0

Sportiva 3 vs Remo 1

Los 50 7 vs Bragado Hockey 2

Social de Junín 7 vs Sarmiento de Junín 0

Pacífico de B. Blanca 5 vs Los Andes de San Pedro 0

Saladillo 3 vs Argentino de T. Lauquen 1

Hoy

En tanto, hoy continuará el campeonato con la siguiente programación de partidos en horarios matutino y vespertino:

09:00 IAE vs San Martín de 9 de Julio

09:00 Mar Del Plata vs Club Los Miuras

09:00 Atlético de 9 de Julio v Monte Hermoso

10:30 Argentino de B. Blanca vs Los Cardos

10:30 Remo v El Nacional de B. Blanca

10:30 Sportiva vs Porteño de Chacabuco

12:00 Sarmiento de Junín vs Los 50

12:00 Social de Junín vs Bragado Hockey

13:30 Argentino de T. Lauquen vs Pacífico de B. Blanca

13:30 Saladillo vs Los Andes de San Pedro

15:00 Los Miuras vs IAE

15:00 Mar del Plata Club vs San Martín de 9 de Julio

16:30 Los Cardos vs Atlético de 9 de Julio

16:30 Argentino de B. Blanca vs Monte Hermoso