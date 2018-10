Plata y bronce en natación sumó la delegación juninense, ayer en la ciudad de Mar del Plata

En el anteúltimo día de competencia de los Juegos Bonaerenses 2018 que se están desarrollando en Mar del Plata, los juninenses siguen sumando medallas. Hoy la natación fue protagonista y obtuvo una medalla de plata que ganó Pilar Mansur, en la prueba de 100 metros espalda, y una presea de bronce a través de Anahí Masino, en la competencia de 100 metros libre.

Al terminar su competencia de natación, Pilar Mansur contó cómo fue la carrera y dedicó su triunfo, al expresar: “Fue complicado, porque la que estaba primera me llevaba tres segundos y era bastante rápida (de Almirante Brown, ganadora, siendo tercera la chica de Lobos), intenté pelear, pero me ganó igual. Le dedico esta medalla a toda mi familia y a mis entrenadores, quienes me apoyan siempre”.

Por su parte, Anahí Masino, tras lograr la presea de bronce comentó sus sensaciones, diciendo: “Estoy muy contenta por la medalla que gané y se lo quiero dedicar a toda mi familia, que me vino apoyar, y a mis entrenadores”

En la misma disciplina, Alejo Castillo fue cuarto en la carrera de 50 metros libre; Mateo Ottaviano ocupó la quinta posición en los 200 metros libre y Thomás Quintanal fue séptimo en 100 metros libre.

En tanto, en la categoría Sub-16, la juninense Sofía Panelo concluyó cuarta en los 100 metros espalda; Merlina Gutiérrez fue séptima en 100 metros mariposa; y Tamara Perkusic finalizó octava en los 200 metros libre.

Básquetbol y vóleibol

Las chicas de básquetbol 3 x 3 de la categoría U-18, cayeron ajustadamente frente a su par de Necochea, por 13 a 11 y quedaron décimas en el clasificador final de esta disciplina.

En tanto, las chicas de la divisional U-16 fueron derrotadas por 9 a 7 frente a San Vicente y hoy jugarán por el tercer puesto, con la medalla de bronce en juego en ese encuentro.

En la U-14, el conjunto de Junín perdió por 8 a 3 ante Vicente López y fue eliminado.

El básquetbol masculino Sub-15 triunfó por 58 a 42 frente a Merlo, en el gimnasio de la Asociación Pro-Ayuda a La Niñez Desamparada (A.P.A.N. D) y hoy jugarán la semifinal frente a Pergamino, buscando sumar una medalla.

En vóleibol femenino Sub-18, Junín venció por 2 sets a 0 a Tres Arroyos, con parciales de 25-11 y 25-6 y se clasificó para las semifinales, mientras que la divisional Sub- 13 ganó por 2 sets a 0 ante Marcos Paz, con parciales de 25-20 y 25-13, aunque quedaron eliminadas.

El elenco de voley masculino Sub-18, en tanto, cayó en la víspera por 2 sets a 0 con Campana y terminó su participación.





En otras disciplinas

El conjunto de fútbol femenino perdió por 3 a 1 ante La Matanza, en el último partido de su zona.

Por otro lado, en fútbol PCD, el equipo juvenil "B" ganó por 5 a 2 frente a Ezeiza, en el último encuentro.

En atletismo PCD, Nancy González participará, hoy jugará por el tercer puesto, con posibilidad de medalla de bronce o de seguir avanzando a la final. En Boccia, en un gran partido de Natalia López que empató por 4 a 4 con Lucas Martínez de San Nicolás y en el parcial de desempate perdió por 2 a 0, finalizando así su buena participación.

En tiro, Manuel Camicia fue cuarto y cerró su actuación, mientras que en el juego de damas abuelos, Mario Raza Casas tuvo su última partida

La juninense Regina Oliva Sosa cayó en tenis por 2 a 0 con sets de 6-3 y 6-2 frente a General Las Heras. En ping pong, Hugo Basso pasó a la semifinal de abuelos, por falta de rival, y hoy se enfrentará ante su par de Saladillo, buscando una medalla.

En caminata Juan Berestein y Alba Costa finalizaron los Juegos en el sexto puesto, mientras que ayer tuvo su debut en rural bike Uriel Segovia (ver nota aparte), mientras que el equipo de softbol tuvo una derrota por 15 a 5 ante La Matanza y en handabll, Junín cayó frente a Maipú, en su último choque.