Martina Dominici es la máxima medallista argentina en los Odesur

La gimnasta Martina Dominici es una de las atletas argentinas más destacadas de la delegación nacional. Durante su participación en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, la joven de 16 años sumó seis medallas: un oro en el all around individual, una plata en el all around por equipos y cuatro bronces (salto, barras asimétricas, piso y viga).

“La verdad es que no me esperaba ganar tantas medallas porque fueron mis primeros Juegos Suramericanos y mi primer año de mayores. Vine a Cochabamba a buscar experiencia y lo tomé como un torneo más”, expresó Martina luego del torneo.

Veinte años pasaron desde la última medalla dorada para la gimnasia artística argentina en all round individual. “Estoy muy contenta con mis resultados, feliz es poco. Estoy muy orgullosa de haber podido aportar medallas para la Argentina”, manifestó Dominici.

Agustina Mignone, su entrenadora hace 10 años, destacó que Martina “tiene una fortaleza mental y una convicción de querer ir siempre para adelante. Lo que más destaco es la capacidad de creer en lo que le propongo y en ese camino estamos logrando cosas impensadas”.

“Si Martu está enfocada, no hay resultado que me pueda sorprender porque trabaja muy duro día a día. Después uno va a un torneo a levantar lo que viene cosechando”, resaltó Mignone sobre su alumna.

Martina Dominici no tiene techo. Sus próximos pasos serán los selectivos para el Campeonato Panamericano de gimnasia artística, en Lima y el Mundial en Qatar, con el objetivo de tener cada vez más roce internacional y estar a la altura de las mejores gimnastas del mundo.