Los Miuras debutó con una gran victoria

Los Miuras, en su primera presentación oficial del año, derrotaron como local a Los Indios de Bolívar por 27 a 12 en el Súper 10 de Primera, campeonato oficial de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (Uroba). Los tries del equipo juninense lo anotaron Gallego, Enecoiz, Da Pieve y Sálice. Los dirigidos por Javier Benítez además obtuvieron punto bonus.

En una siesta calurosa que azotaba a la ciudad juninense, Los Miuras y Los Indios hicieron su primer salto a las canchas de manera oficial en este año 2018.

Los dirigidos por Benítez ante unos primeros 15 minutos de mucha fricción y donde el juego se centraba en el medio del campo de juego, con los dos equipo prestándose la pelota y apostando al juego de los forwards, encontraron en Kevin Gallego a los 17 su primer anotación de la tarde, luego de un muy buen trabajo del pack tras un line a cinco metros del ingoal de los de Bolívar.

El "Toro" en el minuto 24 tuvo oportunidad en campo contrario con line a favor de seguir percutiendo con los delanteros, pero una desinteligencia le permitió jugar a la visita con pelota recuperada y campo abierto para que Nicolás Gauna anote en el ingoal local e igualar el juego.

Este fue el resultado final de los primeros 40 minutos, aunque previo al pitazo del juez del partido, Sebastián Álvarez, uno de los mejores jugadores del encuentro, fue amonestado por un penal alevoso.

En el segundo tiempo, fue el de Bolívar que con un hombre menos anotó un try bien temprano llegando a los primeros cinco del complemento que además fue convertido para tomar ventaja de siete (5-12). Igualmente la alegría no duró mucho ya que Javier Enecoiz capitán del equipo a puro empuje logró anotar al minuto 12 y con la conversión de Andrés Moutous el partido volvió a quedar en tablas.

De ahí en más, el dueño de casa se hizo cargo del juego y aprovechó el cansancio visitante para sacar la ventaja que terminó inclinando la balanza del "Toro". Cuando el reloj marcaba 64, try en la banderita de Matías Da Pieve, a los 75 Lucas Sálice sacó un conejo de la galera y estiró diferencias, mientras que la frutilla del postre fue la anotación a los 80 de Agustín Beschisky para decorar el 27-12 final.

Triunfo alentador y con punto bonus en el inicio para Los Miuras que volverá a los entrenamientos este lunes y poniendo la cabeza en el clásico del domingo 18 ante Chacabuco, de visitante.

Además la intermedia no tuvo problemas en resolver su encuentro ante Los Indios y lo venció 79 a 0. Un test muy positivo que le permitió al cuerpo técnico a realizar ensayos y pruebas de jugadores que empiezan a hacer sus primeros pasos en el plantel superior, teniendo en cuenta que no hubo fecha para los M20.

El equipo titular de primera, formó con Marcos Palma, Javier Enecoiz (capitán), Kevin Gallego, Ulises Amaya, Agustín Beschinky, Juan Pablo Zielke, Hernán Colosi, Gaspar Rossini, Lucas Sálice, Andrés Moutous, Braian Peira, Carlos Mazzarino, Agustín Randone, Matías Da Pieve y Bautista Alladio. Suplentes: Nicanor Actis, Matías Salas, Juan José Torres, Juan Pablo Cornelatti, Juan Rolón, Lautaro Bustamante, Jonathan Araya y Matías Guevara. Entrenador: Javier Benítez.