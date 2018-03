Los Miuras debuta en Junín

Hoy, en las instalaciones del Club Los Miuras Junín, dará inicio la edición 2018 del torneo de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires (Uroba) y el dueño de casa debutará en sus tres categorías superiores (primera, intermedia y M20) ante Los Indios de Bolívar.

En la previa al debut, desde el departamento de prensa del club enviaron un comunicado a este diario informando todos los detalles del certamen e incluyendo la palabra del capitán del primer equipo, Javier Enecoiz.

Tras dos meses de pretemporada muy exigentes, que estuvieron a cargo del preparador físico Luciano Arrien, comienza la etapa más linda del año. En los últimos días se realizó la oficialización del fixture para la temporada 2018 para Los Miuras que nuevamente y de manera ininterrumpida representará a la ciudad de Junín en el rugby de la región.

En relación a la pretemporada, Enecoiz comentó: “El balance es positivo, realizamos un trabajo muy serio. El preparador físico Arrien organizó los trabajos de postemporada a partir del mes de diciembre, que se continuaron durante todo enero, con test físicos pertinentes, y en febrero se aumentaron las cargas para prepararnos para un largo año de competencia. Recién en estas últimas semanas trabajamos en algunos aspectos tácticos”.

Por último, de cara al debut de hoy, agregó: “Llegamos con muchas ganas, los primeros partidos te dan una idea de cómo está el plantel, el esquema de juego, y sirven para detectar fortalezas y debilidades. Es un plantel muy diverso con respecto a las edades, ciertos jugadores se mantienen, se suman nuevos jugadores jóvenes , ya algunos con un año en primera, otros realizando sus primeras experiencias. La idea de este año es afianzar el plan de juego”.

En definitiva, el debut de Los Miuras será hoy, desde las 16, ante los Indios de Bolívar en un duelo que promete ser aguerrido y con antecedentes de buen rugby. Previo a este choque se jugarán los encuentros de M20 e Intermedia.

Por último, acerca de los rivales a enfrentar, Enecoiz dijo: “Muchos viejos conocidos, dónde ya conoces como juega cada uno, y se hacen partidos realmente muy duros en el contacto y cerrados en el marcador”. “El objetivo es afianzar el grupo, consolidar el plan de juego, y ser protagonista de todos los torneos que juguemos”, completó.

El fixture completo de Los Miuras: Fecha 1 (10/03/2018): Los Miuras vs. Indios de Bolívar; Fecha 2 (18/03/2018): Chacabuco vs. Los Miuras; Fecha 3 (25/03/2018) Los Miuras vs. Racing; Fecha 4 (07/04/2018): Estudiantes (Olavarría) vs. Los Miuras; Fecha 5 (14/04/2018): Los Miuras vs. Pico RC; Fecha 6 (21/04/2018) Los Miuras vs. GEP; Fecha 7 (28/04/2018) Ona vs. Los Miuras; Fecha 8 (05/05/2018) Los Miuras vs. Colón; y Fecha 9 (12/05/2018): Remo vs. Los Miuras.