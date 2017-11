Escuela "Do Goju Ryu": La pasión como eje del crecimiento

La Escuela de Karate "Do Goju Ryu" está de festejo. En octubre se cumplieron 20 años del nacimiento de este proyecto deportivo que viene teniendo un notable crecimiento en nuestra ciudad.

La pasión, la búsqueda del equilibrio y el compromiso forman parte de un gran trabajo que se viene generando desde la escuela y que en la actualidad tiene a Adolfo David Imizcoz como principal protagonista.

En el marco de su vigésimo aniversario, Imizcoz contó a Democracia las novedades más importantes y anticipó las actividades que se desarrollarán para cerrar el ciclo 2018.

- ¿Qué balance realiza de la actualidad?

- Seguimos trabajando con las mismas ganas de siempre. El 11 de noviembre tuvimos la suerte de volver a ganar, en La Plata, un torneo muy importante como lo es la Copa "Miyagi". Ya hace 15 años consecutivos que venimos logrando ganarla y para nosotros es un orgullo y una satisfacción enorme.

- ¿Qué sensación le dejó en esta oportunidad?

- El condimento especial fue que fuimos en tres traffics desde Junín. Participamos con más de cuarenta alumnos y también se sumaron muchos padres. El apoyo no deja de sorprendernos. Es emocionante ver el crecimiento que vienen teniendo los chicos y el acompañamiento de los padres. Es lo que pretendemos y es lo que por suerte estamos logrando.

- ¿Qué alumnos se destacaron en La Plata?

- En Kata y Kumite ganaron Agustín Ponte, Anahí Imizcoz y Florencia Cuadrilátero. También anduvieron muy bien Brandon Valenzuela, que tiene tan solo 8 años; Martina Bruno que también ganó en Kata y Kumite; Juan Manuel Suárez que fue tercero en Kumite; Agustín Agesta, tercero en kumite; y Sebastian Báez que logró un segundo puesto en Kumite.

- ¿Podría repasar el estilo de la escuela?

- Nuestra escuela es de Karate Do Goju Ryu. Dentro de "karate do", lo que significa "el camino de las manos vacías", hay varios estilos, dentro de los cuales está el nuestro "Goju Ryu" que significa "estilo duro y blando". Tanto aquí en Junín como en distintas localidades de nuestro país como Mar del Plata, La Plata, Mendoza, 25 de Mayo, Tiburcio, entre otras, estamos nucleadas bajo la AAGK (Asociación Argentina Goju Ryu Karate Do). En Junín el proyecto nació en 1997 de la mano del sensei Javier Larrañaga, quien en ese momento y hasta el año 2012 fue el instructor y sensei de todo el Dojo Junín (nombre que le damos a la escuela, donde "dojo" significa lugar donde se entrena), a partir de ahí se hizo cargo María Benigni que luego le dejó el lugar a nuestro actual sensei Rubén Salazar.

- ¿Cuáles son los objetivos del proyecto?

- Hay aspectos técnicos y tácticos a lo que hacemos referencia y que son los aprendizajes y control de golpes tanto de puños como de piernas, bloqueos, contragolpes, volteos, palancas, resolución ante diversas situaciones, posturas, etc. Otro de los aspectos tiene que ver con valores como la responsabilidad, humildad, compañerismo, superación, esfuerzo, perseverancia, disciplina, concentración, que sin ellos no se podría conseguir todo el aprendizaje desde lo corporal. Esta actividad repercute desde lo emocional, físico y mental. Además de que ayuda a la concentración, fortaleza física y espiritual, es un deporte muy completo ya que se trabajan los dos hemisferios por igual, elongación, fuerza, resistencia y velocidad.

- ¿Cómo puede hacer alguien para sumarse?

- Seguimos teniendo dos sedes, una está situada en Juan B. Justo 375 y la otra en Oviedo 65. Cada una de ellas cuenta con distintos instructores, y se dan a niños, adolescentes y adultos, ambos sexos. Los entrenamientos son lunes, miércoles y viernes, de 19.30 a 22. También tenemos que incluir a los practicantes de Fortín Tiburcio que son unos 70 alumnos.

- ¿Qué actividades tienen programadas para cerrar el año?

- Como este año cumplimos 20 años, la idea es hacer una cena el 16 de diciembre conjuntamente con otras actividades. Antes, el 18 de noviembre, es decir, este sábado, vamos a estar participando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) del torneo anual que organiza la Federación Argentina de Karate. Representarán a Junín los alumnos Agustín Ponte, Alex Muzzia, Nahuel Imizcoz y Sacha Imizcoz.