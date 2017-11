Gaude: “Volamos tranquilos, pensando en llegar bien al final y se nos pudo dar”

El piloto juninense, Javier Gaude participó del Campeonato Nacional de Vuelo a Vela que se llevó a cabo en el Club de Planeadores de Santa Rosa (La Pampa) donde cosechó su quinta medalla tras consagrarse campeón en la clase “club”.

Cabe destacar que Martin Darrain y Federico Barrientos fueron otros pilotos que representaron al Club de Planeadores de Junín.

- ¿Qué sensaciones hay luego de este nuevo campeonato?

- Fue un campeonato lindo y se nos dio como pensábamos. Fuimos un poco en revancha de lo que había pasado el año pasado en Santa Rosa donde uno de los días me había fallado uno de los registradores y no lo había podido ganar. En este nuevo campeonato volamos tranquilos, pensando siempre en llegar bien al final y se nos pudo dar por lo que estoy muy contento. Fue muy peleado hasta el final y hasta el último momento no sabíamos si lo ganábamos o no.

- ¿Qué sucedió concretamente el año pasado?

- Me falló un registrador de vuelo y tuve cero puntos en una de las pruebas lo que me relegó al quinto puesto, ya que si hubiese sumado unidades hubiera sido el ganador. Son cosas que pasan al igual que en una carrera de autos cuando pinchás la goma o se te rompe el motor. Este año nos tomamos todos los recaudos y se pudo dar. Este es el quinto campeonato nacional que gano y estoy muy contento.

- ¿Qué planeador voló?

- Es un ASW 20. En el Club de Junín hay nueve de ellos de los cuales siete son de competición y dos son biplaza para la escuela. Uno se recibe de piloto, empieza a volar con los planeadores más básicos y luego va subiendo a los de competencia a medida que vas sumando horas de vuelo. Es un parque de planeadores muy lindo, somos uno de los clubes más grandes e importantes del país. Cualquier persona que venga hacer el curso se hace socio, vuela, se recibe de piloto y tiene a disposición los planeadores parar seguir volando, ya que no tiene que ser dueño de su propio aparato. Nuestro club tiene esa particularidad: el que quiera volar lo puede hacer y a un costo muy bajo.

- Además de Santa Rosa, ¿Cómo fue su año?

- Arrancamos una temporada con muchas fechas y fui invitado a volar en San Juan sobre la Cordillera de Los Andes para dar instrucciones a la Escuela de Aviación Militar. Ellos tienen el Escuadrón de Vuelo en Planeador compuesto por la escuadrilla de instrucción y de vuelo deportivo. En esa provincia fueron a realizar el vuelo de montaña y como ninguno de los cadetes tenían experiencia en vuelo de montaña me llamaron como instructor para dar instrucción a los aspirantes. Estuvimos disfrutando unos días muy lindos en la montaña donde se voló mucho en un marco diferente a una competencia sino en una jornada de instrucción con la gente de la Escuela de Aviación Militar. Luego de esta fecha del Campeonato Nacional en Santa Rosa, hay dos torneos nacionales en González Cháves donde no sé si voy a participar.

- ¿Es una nueva modalidad el vuelo a vela en la Escuela Militar?

- Es una modalidad que tiene unos quince años que llega de otros países como Alemania, Francia, Estados Unidos y Brasil donde en las escuelas de aviación militar los cadetes empiezan volando en planeador en el cual se hace la instrucción básica. Una vez que los cadetes se reciben, siguen volando aviones pero con el título de piloto de planeador. Aprenden de otra manera y resulta más económico que en aviones a motor.

- ¿Cómo es volar un planeador?

- El planeador es muy sencillo de volar. Siempre es conveniente empezar con el vuelo a vela, los chicos pueden empezar en el curso en el Club de Planeadores de Junín a partir de los 16 años. Uno arranca de muy chico si quiere, ya que se puede arrancar a cualquier edad y a partir de los 16 se puede empezar a volar. Los cadetes de esa escuela van con el objetivo de subirse a un planeador y aprender a volar. Cuando les toca el siguiente paso, se suben al avión ya sabiendo volar. De esta manera ahorran muchas horas de vuelo y es otra calidad de pilotos.

- ¿Cómo ve el interés de los argentinos en iniciarse en la aviación?

- En cuanto a la aviación deportiva en naves livianas como planeadores aviones pequeños y de fabricación casera, realmente en los últimos años ha habido un auge muy grande. En nuestro club de planeadores tenemos un hangar exclusivo para los aviones experimentales y tenemos nueve unidades. Estos apuntan a la aviación deportiva liviana sin fines comerciales para divertirse y volar todos los fines de semana en el club. Hay muchos aficionados que se dedican a armar el avión en el garaje de sus casas.

- ¿El boyero que hay en Junín es un avión experimental?

- Ese boyero fue el primer avión experimental de Junín donde lo construimos con unos amigos del club y lo pusimos en vuelo en 2001. Desde ese año hasta ahora se han sumado otros aviones y ya son nueve en el club. Es muy lindo porque reúne a la gente, todos se juntan, trabajamos en los aviones con las expectativas de hacer los primeros vuelos. Se ha avanzado mucho y está todo muy controlado, ya que hoy en día se sabe mucho de aeronáutica por lo que nadie va a fabricar un avión que corra riesgos. Todas las personas que inician en la construcción de su propia aeronave eligen un modelo que tiene los planos por lo que se hace muy segura la aviación. Si bien es gente aficionada, el producto final está muy bien hecho.

- ¿Cuándo podría realizarse un campeonato nacional en Junín?

- Se tienen que dar un par de situaciones como para que se alinee todo como para que haya una nueva fecha del campeonato nacional. Nosotros somos un club que hemos organizado muchos campeonatos y nos gusta hacerlos. Hoy en día tenemos el problema de las inundaciones en nuestra zona que nos afectan mucho y después la pista de aterrizaje sufre mucho los avatares de la Laguna de Gómez que cuando está muy crecida se nos inunda el campo. Estamos haciendo obras que llevan tiempo, esfuerzo y aporte de los socios. Cuando tengamos un verano seco ahí vamos a volver a pedir un campeonato.

- ¿Hay algún campeonato internacional a la vista?

- El próximo mundial de vuelo a vela se llevará a cabo en junio del año que viene en Polonia. Ya estoy clasificado y voy a ir a volarlo en la misma categoría de Santa Rosa. Estamos viendo en qué fecha vamos a viajar y qué planeador vamos a alquilar.

- ¿En qué estado se encuentra la pista del Aeródromo de la Ruta 188?

- Necesitamos que desde la Provincia aporten los fondos para que se pueda pavimentar y volver a tener un aeródromo que es tan importante para la ciudad. Hoy por hoy la única pista de Junín es la del Club de Planeadores, pero deberíamos tener operativa la pista de asfalto.

- ¿Dónde aterrizan los aviones que lo hacían en el Aeródromo de Junín?

- En nuestra pista aterrizan muchas veces los aviones sanitarios y además lo hacen aeronaves bimotores. Está a disposición de toda la gente que lo quiera usar, ya que está en perfectas condiciones. También tenemos la cisterna de combustible y tenemos el club muy completo. Falta terminar alguna obra hidráulica para garantizar que después de una lluvia grande, la pista siga operativa y no la tengamos que cerrar dos días hasta que el agua drene.