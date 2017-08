Los Pumas volvieron a caer frente a Sudáfrica

RUGBY CHAMPIONSHIP

El seleccionado argentino buscaba revancha frente a Sudáfrica en la segunda fecha del Rugby Champion-ship, pero no pudo concretarla en la provincia de Salta. Los Springboks, que la semana pasada se habían impuesto en Port Elizabeth, esta tarde ganaron por 41-23 de la mano de Elton Jantjies.

El apertura fue el goleador del partido al terminar con un try, dos penales y cuatro conversiones, mientras que la visita además vulneró el ingoal argentino en dos oportunidades por Siya Kolisi, un try penal y Du Preez.

El equipo conducido por Daniel Hourcade, quien sufrió la expulsión de Tomás Lavanini en el segundo tiempo, llegó al try por intermedio Ramiro Moyano y Matías Moroni.

Además, Emiliano Boffelli sumó dos penales y Juan Martín Hernández colaboró con un penal y una conversión.