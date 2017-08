Zabaleta: "Quisiéramos hacer un certamen nocturno, en la pista al lado de la Cúpula"

EL MOTOQUAD JUNÍN GIRÓ EN EL PREDIO DE LA RURAL

Todos los años, la muestra de la Sociedad Rural de Junín muestra diferentes eventos, pero hay uno en especial que año tras año va ganado público, y ese es el motocross.

Una comisión integrada por algunos pilotos y aficionados -quienes nos dejaron sus testimonios- trabaja a pulmón para poner las cosas en condiciones, pero cuando se cierra la última puerta, la pista queda en el olvido, sumado a la que ellos tienen camino al Parque Natural "Laguna de Gómez" está bajo agua.

Y si nos ponemos el casco, los guantes y corremos todos…

José María Zabaleta, encargado de prensa y difusión del Motoquad local, expresó:

“Este deporte lo llevo en la sangre desde pequeño, siempre me gustó y de grande puedo practicarlo, pero me puso muy feliz que los chicos me abrieron las puertas para poder estar participando junto con ellos en la comisión. Fue una difusión diferente aplicando las nuevas tecnologías, con redes sociales, grupos de whatsapp, juntamos los contactos de todos y como voy a distintos circuitos lo sigo a mi primo de Emilio Cuchetti, de General Arenales, quien corre en MX".

Para cerrar, Zabaleta destacó que "Te vas relacionando con gente del motocross, así empezó todo. Te voy a decir una primicia, muchos de los que vinieron me pidieron abrir esta pista en el verano y hacer motocross nocturno, por la iluminación y usando la pista que está armada. Ahora nos tenemos que reunir con los directivos de la Sociedad Rural, si es posible”, cerró el encargado de prensa y difusión de la entidad.

Por su parte, Daniel Tordó, presidente Motoquad Junín, señaló que “La Sociedad Rural nuevamente nos invitó a nosotros y estamos muy agradecidos de poder estar presente una vez más, mostrando lo que nos gusta. Estuvimos desde el viernes 18 en el predio, pero el sábado nos impresionó porque entre sábado y domingo, hubo casi cincuenta pilotos girando. Vinieron de Rosario, Pergamino, Arrecifes, General Pinto, Lincoln, San Vicente (Santa Fe) y otros lados más. Gracias a Dios gente de todos lados, y el clima nos acompañó".

Para cerrar, Tordó expresó su agradecimiento "A toda la comisión del Motoquad, ya que los chicos dejaron los trabajos para armar la pista. También debo agradecer a José Zabaleta, Mauricio Sosa, Francisco Olari, Fernando Iribarren, Mauro Burroni, José Bugallo y a muchos más",concluyó.

Finalmente, Mauricio Sosa, actual tesorero del Motoquad Junín, expresó:

“Gracias a una difusión grande que se hizo, vinieron mucho pilotos de la zona, impresionante, estamos más que conformes. Con respecto al circuito, hay un proyecto presentado con los tres clubes, Motoquad, Junín Moto Club y Club de Planeadores, para que nos saquen el canal que está entre medio de los tres clubes. Con la lluvia de hace unos meses atrás, estamos todos inundados, los tres clubes estamos bajo agua y hasta que no se haga un obra, no podemos tirar un gramo de tierra. Tenemos que trasladarnos a otras pistas y es todo muy costoso. Respuesta, por ahora, muy poca. Cuando se habilitó hubo mucha concurrencia de motos y seguro se pueden hacer muy buenos eventos. En los cuatro días que duró la Expo Junín, fue impresionante la movida que hubo y la gente que se acercó a ver, así que demostramos que no bajamos los brazos”, concluyó Sosa.