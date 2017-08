Toulón fue superior y derrotó a Argentina XV

RUGBY

Toulon desplegó anoche un juego dinámico y efectivo que le permitió derrotar a Argentina XV por 36 a 29, en el segundo enfrentamiento entre ambos equipo que se jugó en Tucumán, y de esa forma se tomó desquite de la derrota sufrida el fin de semana pasado en la cancha de CASI.

El equipo argentino, que tuvo diez modificaciones entre los titulares respecto al que ganó el primer partido por 45 a 24, fue superado en varios pasajes del juego pero nunca bajo los brazos y estuvo cerca de alcanzar la igualdad en los minutos finales.

El equipo francés mostró una mayor dinámica que en el primer enfrentamiento y se lo vio con mayor decisión a la hora de atacar lo que le permitió tener el control del juego y del marcador, aunque en los últimos minutos sintió la presión de los argentinos que estuvieron muy cerca de torcer la historia.

En el tramo decisivo ambos equipos hicieron muchos cambios y eso benefició a los argentinos ya que sus jugadores están en plena competencia y aprovecharon el bajón del rendimiento de los europeos para llevar el juego cerca del ingoal rival.

Durante el entretiempo del partido jugado en la cancha de Tucumán Lawn Tennis, en el parque 9 de Julio de la capital provincial, se rindió un homenaje a Ángel Guastella, destacada figura del rugby argentino y ex entrenador de Los Pumas fallecido hace casi un año.

La síntesis del encuentro, fue ésta:

ARGENTINA XV: Francisco Ferronato, Gaspar Baldunciel y Felipe Arregui; Marcos Kremer y Diego Galetto; Rodrigo Bruni, Lautaro Bavaro (c) y Santiago Portillo; Felipe Ezcurra y Joaquín Díaz Bonilla; Germán Schulz, Tomás Granella, Juan Cruz Mallía y Sebastián Cancelliere; Fernando Luna.

Entrenadores: Felipe Contepomi, Ignacio Fernández Lobbe y Diego Ternavasio.

También ingresaron: Agustín Gómez Di Nardo, Franco Brarda, Santiago Medrano, Franco Molina, Mariano Romanini, Juan Cruz González, Manuel Montero y Franco Cuaranta.

TOULON: Laurent Delboulbes, Anthony Etrillard y Emerick Setiano; Swan Rebbardj y Mamuka Gorgodze; Facundo Isa, Raphäel Lakafia y Jean Monribot; Eric Escande y Anthony Belleau; Chris Ashton, JP Pietersen, Mathieu Bastareaud (c) y Eneriko Buliruarua; Hugo Bonneval.

Entrenador: Fabien Galthié.

Ingresaron: Bastien Soury, Gabriel Ascárate, Thomas Vernet, Corentin Vernet, Jocelino Suta, Sebastien Tillous-Borde, Anthony Meric, Levan Chilachava, Samu Manoa, Florian Fresia y Marcel Van Der Merwe.

Tantos en el primer tiempo: 6m penal de Belleau (T), 8m penal de Díaz Bonilla (A), 10m de Schulz convertido por Díaz Bonilla (A), 13m try de Monribot convertido por Belleau (T), 16m try de Ashton convertido por Belleau (T), 32m try de Bonneval convirtido por Belleau (T), 40m try de Joaquín Díaz Bonilla convertido por el mismo jugador (A). Resultado Parcial: Argentina XV 17, Toulon 24.

Tantos en el segundo tiempo: 11m try de Isa convertido por Belleau (T), 17m try de Cancelliere (A), 19m try de Bonneval (T), 34m try de Bruni conviertido por González (A).

Árbitro: Federico Anselmi. Cancha: Lawn Tennis.