Ciclista Juninense visita a Deportivo Viedma

Ciclista Juninense juega otra vez de visitante por La Liga Argentina de básquetbol. A las 21 se presenta en la puerta de la Patagonia argentina.

Enfrentará a Deportivo Viedma en un partido sumamente complicado, difícil de resolver. Los sureños marchan invictos y encima son locales, haciendo un combo perfecto para ampliar las posibilidades de su oponente de turno.

Dirige nuevamente el chubutense José Luis Lugli (ya lo hizo antenoche en Bahía Blanca) y la capitalina Florencia Benzer.

Hoy

21 Dep. Viedma vs Ciclista (J)

21.30 Villa Mitre (Bb) vs Pico Fc

Lunes 27

21 Rocamora vs El Talar

Jueves 30

20.30 El Talar vs Lanús

Viernes 31

21 La Unión (C) vs Pilar

21 Pergamino Básquet vs Villa Mitre (Bb)

21.30 Racing (Ch) vs Dep. Viedma

21.30 Barrio Parque vs Colón (Sf)

21.30 Comunicaciones vs Independiente (Sde)

22 Rivadavia (Mza) vs Provincial (R)

22 Villa San Martín vs Estudiantes (T)

Sábado 1/2

21 Racing (A) vs Rocamora

21 Gimnasia (Lp) vs Lanús

Miércoles 5

21 Racing (A) vs La Unión (C)

Jueves 6

21 Pilar vs Gimnasia (Lp)

Viernes 7

20 Lanús vs Racing (A)

22 Hispano vs La Unión (C)

Lunes 10

22 Hispano vs Racing (A)

Miércoles 12

21 La Unión (C) vs Gimnasia (Lp)

Sábado 15

21 Colón (Sf) vs San Isidro

Domingo 16

22 Hispano vs El Talar

Lunes 24

21 Pilar vs Rocamora

Ciclista en enero

26-01 Deportivo Viedma vs Ciclista

30-01 Ciclista vs Quilmes (Mar del Plata)

Ciclista en febrero

01-02 Ciclista vs Unión (Mar del Plata)

05-02 Pico F.C vs Ciclista

13-02 Racing (Chivilcoy) vs Ciclista

15-02 Pergamino Básquet vs Ciclista

19-02 Ciclista vs Deportivo Viedma

21-02 Ciclista vs Villa Mitre (Bahía Blanca)

Ciclista en marzo

01-03 Quilmes (Mar del Plata) vs Ciclista

03-03 Unión (Mar del Plata) vs Ciclista

08-03 Ciclista vs Pico F.C.