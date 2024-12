Rivadavia de Lincoln abre la serie frente a Bragado Club

Rivadavia de Lincoln abre la serie de playoffs frente a Bragado Club, esta tarde, desde las 19.30, en el Coliseo.

El partido de ida, correspondiente a los cuartos de final de la región bonaerense pampeana norte del Torneo Regional Amateur, tendrá el arbitraje de Enzo Silvestre.

Luego, el campeonato entrará en un párate por las fiestas, por lo tanto el choque de vuelta, en Bragado, se disputará el domingo 5 de enero.

El Albirrojo viene de eliminar a Deportivo Pinto, en la instancia anterior, con un resultado global de 2 a 0, mientras que el Tricolor dejó en el camino a Argentino de Chacabuco, con una goleada 9 a 1.

Además, los demás encuentros de esta región son los siguientes: La Emilia (La Emilia) vs. Defensores (Salto); Coronel Brandsen (La Plata) vs. Regatas (San Nicolás) y Náutico Hacoaj (Tigre) vs. Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy).

Posibles formaciones

Rivadavia (L): Mariano Alcaraz; Daniel Repetto, Martín Ochoa, Daniel Meza, Franco Troncoso; Rodrigo Crespo, Servando Gñosso, Elías Colman, Ignacio Iribarren; Francisco Borda y Esteban Ciaccheri. DT: Matías Bardón.

Bragado Club: Valentín Manolio; Juan Lagarrigue, Alejo Morales, Daniel Cifuentes, Facundo Macías; Sebastián Acuña, Bautista Bartolomé, Facundo Tessoro, Ramiro Antonicelli; Thiago Beltrán y Martín Bovio. DT: Diego Herrera.

Hora de inicio: 19.30.

Cancha: El Coliseo (Lincoln).

Árbitro: Enzo Silvestre.