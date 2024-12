Milito confirmó que Saja será el director deportivo

El ex delantero y candidato a presidente en Racing, Diego Milito, confirmó que el ex arquero Sebastián Saja será el director deportivo en caso de que gane las elecciones.

"Hinchas de Racing, me da muchísima felicidad contarles que Sebastián Saja será nuestro director deportivo", comenzó el mensaje de Milito en sus redes sociales que estuvo acompañado de una foto con arquero que es muy querido entre los hinchas de la "Academia". Y continuó: "Él junto a su gran equipo de trabajo serán los responsables de llevar adelante el proyecto deportivo de nuestro club. Mañana, en conferencia de prensa, les daremos más detalles del Racing que soñamos".

"El Príncipe" y Saja coincidieron en Racing entre 2014 y 2016, periodo en el cual entablaron una gran relación.

Juntos, fueron dos de los principales pilares para que el Racing de Diego Cocca ganara el Torneo Transición 2014 para cortar una sequía de 13 años sin títulos. La respuesta de Milito por las banderas con su nombre en la cancha de Independiente.

Milito aseguró que se está realizando una "campaña del miedo" luego de que aparecieran banderas con su nombre en la cancha de Independiente. El domingo pasado, en el partido entre Independiente y Central Córdoba de Santiago del Estero, aparecieron en la cancha del "Rojo" banderas que decían "Diego Milito presidente" y "x una Avellaneda toda roja (SIC)".

Ante esta situación, Milito reaccionó con una historia en sus redes sociales asegurando que "las pusieron los mismos que hace algunos días subieron videos con cortes malintencionados".

Milito, que en la historia subió una foto suya besándose el escudo de Racing justamente frente a la tribuna de Independiente en un clásico de 2014, también aclaró: "Soy hincha de Racing, todos ustedes lo saben. Amo a nuestro club, siempre di mi vida por defenderlo. Me involucro porque tengo un sueño, porque tengo convicción, porque quiero devolver un poco de todo lo que me dieron".

Por último pidió: "No permitamos que sigan con su campaña del miedo. Yo no me lo merezco, y ustedes no se merecen que los subestimen. Cuento con ustedes, ¡los necesito! ¡Aguante Racing!".