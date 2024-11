Festejaron exjugadores de Sarmiento el primer título de campeón en su etapa profesional

En 1977 Sarmiento jugó el campeonato de Primera C, tercera división del fútbol argentino en aquel entonces, a la cual había descendido el año anterior. Hasta ese momento el club había jugado 19 temporadas en Primera B y 6 en Primera C en su era profesional y nunca había obtenido un título. Incluso cuando ascendió de la C a la B, en 1974, lo había hecho como subcampeón.

Para festejar el logro de aquellos tiempos, se reunieron para almorzar el sábado, en la sede del club Social, algunos de los integrantes de ese plantel y otros exjugadores que militaran en Sarmiento en distintas temporadas.

Estuvieron presentes Milozzi, Horacio; Mazzeo, Oscar; Avilés, Oscar; Boianelli, Juan; Cortés, Hugo; Papalardo, José; Tuso, Oscar; Melillo, Oscar; Bufalino, Tito; Américo, Adolfo; Simoncini, Franco; Fernández, Piojo; Benítez, Jorge; Boguey, Tatín; Pezzatti, Rodolfo; Gutiérrez, Osvaldo; Bracchi, Américo; Sottile, Cholito; Álvarez, Miguel; Moran, Miguel; Carnigno, José; Polo, Luciano; Passarella, Daniel; y el exgerente del club, el periodista Ismael Canaparo.

Una gran campaña

El campeonato de Primera C de 1977 se disputó de la manera tradicional: dos ruedas todos contra todos, local y visitante. El campeón ascendía y los tres últimos descendían.

Con el cambio de categoría, el plantel verde sufrió numerosas bajas, incluyendo las desafectaciones de jugadores que eran referentes de la época, como Alberto Curini, con 44 goles en 101 partidos, y Adolfo Américo, con 40 goles en 146 partidos.

En cuanto a las incorporaciones, Sarmiento sumó a los delanteros Héctor Dos Santos, José Luis Río, Aldo González, Guillermo Ocampo, Eduardo Beltramo y Jorge Castro; a los defensores Raúl Mielle, Rodolfo Solahegui, Franco Simoncini y Hugo Cortés; y a los arqueros Horacio Durich y Jorge Gómez.

Sarmiento logró armar un plantel de gran capacidad ofensiva y sólida defensa, que llegaría a tener un promedio de más de 3 goles a favor por partido.

Como director técnico fue convocado nuevamente Héctor Silva, que ya había ocupado el cargo en los campeonatos de Primera C de 1974 y Primera B de 1975.

A partir de la 23ª fecha Sarmiento se mantuvo invicto hasta la finalización del campeonato, con 11 victorias y 4 empates.

En la última fecha a Sarmiento le tocó jugar de local ante Berazategui, equipo que estaba en mitad de tabla. El partido se disputó el 19 de noviembre de 1977 a las 17, en el estadio Eva Perón. El marco fue espectacular: la capacidad del estadio estuvo colmada. La salida del equipo, encabezado por Oscar Melillo, fue uno de los momentos más recordados, cuando millones de papelitos cayeron de las tribunas.

Atondo abrió el marcador a los 9 minutos del juego, para terminar el primer tiempo 1 a 0 a favor del Verde. En el segundo tiempo Caporale marcó el empate de penal, pero el resto del partido sería un monólogo de Sarmiento: nuevamente Atondo, de penal, puso las cosas 2 a 1 a los 23 minutos, y luego Dos Santos, a los 30 minutos, y Cortés, a los 43, sellaron el 4-1 inolvidable.

La alegría se extendería hasta el centro de Junín y más tarde continuaría con una cena-show en el Club Ciclista.

El verde de Junín había logrado su primer campeonato de AFA, y había iniciado un camino ascendente que en apenas tres años terminaría en Primera División.

Equipo campeón de Primera C de 1977

Parados: De Lucca (masajista), Durich, Solahegui, Beltramo, Pezzatti, Gómez, Cortés, Simoncini, Bogey, Melillo y Biurrun (preparador físico). Sentados en el banco: Bustamante (utilero), Basso, Benítez, Álvarez, Silva (director técnico), Atondo, Dos Santos, Ocampo y Célico (masajista). Sentados en el piso: Catarain, González, Ferrari, Polo, Castro y Río.