Empezó el ciclo de Sanguinetti como DT del Verde

En horas de la mañana de ayer, siendo presentado al plantel, y por la noche en conferencia de prensa en el Salón de Úsos Múltiples (SUM) del estadio "Eva Perón", comenzó el ciclo de Javier Esteban Sanguinetti como director técnico del plantel profesional del Club Sarmiento de Junín.

El "Archu", de 53 años, y sus colaboradores (entre ellos Adrián González, exfutbolista del CAS) dialogaron un buen rato con los jugadores, por la mañana, y luego trabajaron con los futbolistas en el primer entrenamiento, para posteriormente, al caer la tarde, ser presentado oficialmente en la rueda de prensa.

En ella, Sanguinetti dijo inicialmente que "En el fútbol argentino, hay una diferencia grande entre tres o cuatro equipos y después, otros 22/23 son parejos. Depende de como se desarrolle un torneo, hay cuatro o cinco equipos que se pueden despegar. Vamos a tomar decisiones para lo que se viene con respecto al equipo y a tratar de dar los primeros pasos con firmeza, trabajando sin prometer ni decir cosas que no llevan a nada, siempre siendo frontal como es mi característica. Para dar esos primeros pasos firmes en esta importante entidad, es saber cuales son los objetivos".

Posteriormente, sentado junto a sus colaboradores del cuerpo técnico y al presidente del CAS, Fernando Chiófalo, Sanguinetti dijo que "Será clave la competencia, acostumbrarnos a competir, tratando de hacer lo que esté a nuestro alcance para tratar de ganar. El equipo con Martín (Funes) e Israel (Damonte) compitió contra casi todos, especialmente con los grandes. A lo mejor no pudo ganarle a los que le tuvo que ganar, los 15/16 equipos que son pares al nuestro en infraestructura, economía, posibilidades deportivas. A nosotros nos envalentonó para llegar aquí esos partidos contra los grandes y como le dije hoy a los chicos, en el entrenamiento, estos cinco partidos que quedan serán importantes para engrosar el promedio y competir con todos".

Mas tarde dijo el flamante DT del Verde: "El nuestro es un cuerpo técnico pragmático, nos adecuamos a lo que nos ofrece la institución que dirigimos, hemos jugado con distintos dibujos tácticos. En la medida que vayamos conociendo más al plantel, veremos cómo vamos a jugar. Tenemos un plantel con mucha experiencia y también con jugadores jóvenes con muchas ganas de progresar, con una proyección importante en el fútbol. Ese mix debemos potenciarlo y llevar adelante el proyecto, para competir de igual a igual contra todos".

Luego de señalar que "Acostumbrarse a perder no es grato, sabemos como exfutbolistas (él y su cuerpo técnico) que no hay que claudicar, si pensar en el mañana, no en el largo plazo, mejorando lo que se vino haciendo hasta ahora y competir a partir de allí", el nuevo entrenador de Sarmiento expresó finalmente: "Nosotros no tenemos que ganarle a todo el mundo, no debemos ganar de cualquier forma, si tenemos que hacerlo con nuestras armas y a eso vamos a apuntar", completó Javier "Archu" Sanguinetti.