Debut triunfal para Colonial de Ferré y Social de Ascensión

Se inició el torneo "Clausura" 2024 de fútbol de la Liga de General Arenales y tuvo fallido debut el campeón del "Apertura", Belgrano de la ciudad cabecera, al perder en su cancha 2 a 0 ante Colonial de Ferré, cuyos goles fueron marcados por Lautaro Piermarioli, a los 39' y del 48 minutos del complemento.

En Ascensión, con el debut de Luis Yamil Garnier (exjugador de Sarmiento profesional), Social de esa localidad venció 2 a 0 a Arenales F.C., con tantos de Alemis y Bellón.

Por su parte, empataron 1 a 1 los elencos de 12 de Octubre de Ferré (gol de Thiago Bulgarelli) y de Huracán de Arribeños (marcó Ignacio Burgos), habiendo quedado libre Singlar de Ascensión, ya que no participa Agustina F.C.

Por la segunda fecha, mañana domingo Colonial espera a 12 de Octubre, en el clásico de Ferré; Huracán de Diego de Alvear recibirá a Social (A) y Singlar de Ascensión será anfutrión de Belgrano (A). Libre quedará Arenales F.C.

Segunda división y torneo femenino

En segunda división se registraron estos resultados:

Belgrano 0 vs. Colonial 1; Social 2 vs. Arenales 2; y 12 de Octubre 1 vs. Huracán de Arribeños 1.

Por la primera fecha del torneo femenino, Social 0 vs. Arenales 4; y Belgrano 2 vs. Colonial 0, habiendo quedado libres los conjuntos de Huracán de Arribeños y Singlar de Ascensión.