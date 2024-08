Trasladan a Buenos Aires al arquero Lucas Acosta por una causa por violencia de género

Hoy por la tarde, en un procedimiento realizado por la Policía Federal y la DDI de Junín, se procedió a detener y trasladar al arquero de Sarmiento, Lucas Acosta, a Buenos Aires para ponerlo a disposición de la Justicia, en una causa que tiene abierta el jugador por violencia de género.

La medida fue confirmada a Democracia por fuentes policiales, quienes indicaron que el jugador del Verde no habría concurrido a “estar a derecho” en tiempo oportuno ante una denuncia, que no sería reciente, y que fuera formulada por una ex pareja. Asimismo, la misma fuente indicó que el arquero fue citado a prestar declaración el lunes.

Ante ello, su presencia en el encuentro ante Tigre se encuentra descartada. Cabe remarcar que el Verde no puede contar con el arquero suplente, Jerónimo Pourtau, que se encuentra lesionado con una fractura de clavícula. Ante ello, lo más probable es que el técnico Israel Damonte se decida por el juvenil Thyago Ayala, en tanto Nereo Champagne, reciente refuerzo, aún no practicó con sus nuevos compañeros.