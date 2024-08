El Verde recibe a Tigre, en un choque clave por la permanencia en Primera

Sarmiento recibe hoy a Tigre en un choque clave por la permanencia en Primera División. El partido, correspondiente a la undécima fecha del campeonato, se jugará a las 17 en el estadio Eva Perón, con el arbitraje de Fernando Espinoza.

El Verde viene de dos empates consecutivos ante Belgrano, en condición de local, y Argentinos, como visitante, y afrontará esta tarde uno de los encuentros más importantes del semestre.

Con una victoria, el equipo juninense podría sacarle diez puntos de ventaja a su rival en la tabla anual y también achicaría unidades en la tabla de los promedios.

El entrenador, Israel Damonte, realizaría más de una modificación en el equipo titular que viene de igualar con el Bicho en el estadio Diego Armando Maradona en la última presentación.

El rival

Tigre, conducido por Sebastián Domínguez, viene de caer 2 a 0 con Godoy Cruz de Mendoza en condición de local el lunes pasado, se encuentra en el último puesto de la tabla anual y, hasta el momento, es uno de los que estaría perdiendo la categoría.

El Matador de Victoria recupera a los futbolistas Tomás Fernández, Lorenzo Scipioni y Camilo Viganoni para este encuentro, pero Ángelo Marchese y Facundo Ferreyra, el exdelantero de Sarmiento, no estarán disponibles ya que continúan con la recuperación de sus respectivos desgarros.

El historial

El registro de antecedentes marca que Sarmiento y Tigre se enfrentaron en 66 ocasiones. El Verde se impuso en 19 partidos, mientra que el Matador lo hizo en 27 encuentros y empataron en los 20 juegos restantes.

La última vez que se enfrentaron fue el jueves 25 de enero de este año por la primera fecha de la Copa de la Liga, en el estadio José Dellagiovanna. En esa ocasión el partido finalizó empatado y sin goles.

Nicolás Gaitán: “Sabemos que es un partido importante”

El futbolista de Sarmiento Nicolás Gaitán habló ayer en conferencia de prensa, en la previa del encuentro de esta tarde ante Tigre.

“Es un partido con un rival directo que hoy no define nada, pero sí sabemos que es un partido importante. Nos vino bien el párate de diez días para todo, para descansar, despejar la cabeza y salir del día a día”, manifestó.

El volante del Verde mencionó cómo transita la adaptación al fútbol argentino y realizó un balance de su actuación con Argentinos en su regreso oficial a la actividad profesional.

“Me siento cómodo, hay un grupo de personas muy buenas y eso hace que sea un poco más fácil la adaptación. Estoy muy contento y agradecido de estar en Sarmiento. Sé que el fútbol argentino es muy exigente, me costó en el inicio, en algunos duelos, pero trató de adaptarme lo más rápido posible dentro de la cancha”, indicó.

“Me sentí cómodo físicamente, que quizás era lo que podía llegar a sentir un poco más porque hacía un año que no jugaba un partido oficial. Pensé que me iba a costar un poco más, pero el profe me lleva muy bien y están haciendo un laburo muy bueno. Contra Argentinos se me iba el pase, pero fue mejor de lo que esperaba. Estoy a disposición de lo que pida el técnico”, expresó.

Por último, el jugador se refirió a su ubicación dentro del campo y destacó la unión del grupo.

“Soy volante ofensivo y puedo jugar en cualquier posición del medio para adelante. Dentro de la cancha trato de adaptarme a lo que me pide el entrenador y el cuerpo técnico”, sostuvo.

“Estoy para ayudar al equipo, que está en una lucha que no es fácil. Sabemos que tenemos un equipo competitivo y están todos metidos con la idea de juego. En el último partido con Argentinos, hubo cuatro o cinco cambios y el equipo no lo sintió, eso habla muy bien de que todos estamos comprometidos. Tiramos todos para el mismo lado y eso es importante”, concluyó.