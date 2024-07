Con un golazo de Lautaro Martínez, Argentina venció a Colombia y se coronó bicampeón

La Selección argentina logró anoche el bicampeonato en la Copa América al imponerse a Colombia por 1 a 0 en la final con un golazo de Lautaro Martínez en el segundo tiempo suplementario, en un partido en el que Lionel Messi salió lesionado entre lágrimas.

El ex Racing marcó la única conquista en el sexto minuto del segundo tiempo del alargue y el conjunto nacional se consagró campeón por segunda vez consecutiva en la noche en la que se despidió Ángel Di María de la Selección.

Después de transcurrir los 90 minutos con muchísima paridad, Argentina fue a buscar la victoria en el alargue y la consiguió en el sexto minuto del segundo tiempo.

La jugada la inició Leandro Paredes, quien tomó la pelota por derecha, habilitó de forma precisa a Giovanni Lo Celso y el ex Rosario Central la cedió de forma magistral para el "Toro" Martínez, quien definió con potencia sobre el arquero colombiano.

Se trató de una combinación de relojería con la mano de Lionel Scaloni, ya que se trata de tres jugadores que había hecho ingresar pocos minutos antes.

Colombia fue a buscar en forma desesperada y sus jugadores perdieron los estribos, por lo que el juego brusco y las protestas se plasmaron en impotencia ante el oficio del campeón.

La síntesis del partido

Copa América Final

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Richard Ríos, Jefferson Lerma, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Gol en el segundo tiempo del alargue: 6m, Lautaro Martínez (A) Cambios en el segundo tiempo: 19m, Nicolás González por Messi (A); 25m, Nahuel Molina por Montiel (A); 43 Rafael Santos Borré por J. Córdoba (C) y Kevin Castaño por R. Ríos (C). Cambios en el primer tiempo suplementario: Juan Fernando Quintero por J. Rodríguez (C); 6m, Lautaro Martínez por J. Álvarez (A); Leandro Paredes por Mac Allister (A) y Giovani Lo Celso por E. Fernández (A.) Cambios en el segundo tiempo suplementario: Mateus por Lerma (C); Borja por L. Díaz (C) ; jorge Carrascal por Arias (C); 15m, Nicolás Otamendi por Di María (A). Estadio: Hard Rock Stadium Árbitro: Raphael Klaus (Brasil)