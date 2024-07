“El empate fue, en el mejor de los casos, apenas merecido”, señaló Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa llevó a la Selección uruguaya al tercer puesto de la Copa América 2024. En Charlotte, venció a Canadá por penales tras igualar 2-2 en los 90 minutos y se quedó con ese lugar del podio.

Pese a obtener la medalla de bronce, el "Loco" no se mostró conforme con la actuación de su equipo y tuvo una dura autocrítica: "No fue una buena actuación. El empate fue, en el mejor de los casos, apenas merecido. El trámite tuvo altibajos, las ocasiones generadas por un equipo y otro fueron similares, pero lo concreto es que nosotros no jugamos bien".

Por otro lado, se refirió a sus explosivas declaraciones del pasado viernes contra la Conmebol y la organización del certamen: "Es probable que se ponga en duda esto que digo, pero hace años que dejé de leer lo que se publica sobre mí o sobre lo que yo digo”.

Completó: “Nada de lo que yo dije no puede ser interpretado como no cierto. El que se exalta pierde parte de la razón, pero revisé mentalmente lo que dije y son ciertas. No son discutibles. Si eso que dije no es cierto, sería una vergüenza de mi parte. Todo lo que dije es verificable, demostrable".

El ingreso de Luis Suárez

Finalmente, destacó el nivel de Luis Suárez, quien con 37 años ingresó al comenzar el complemento y logró el agónico empate que llevó el duelo a la definición desde los doce pasos: "El nivel que mostró en los minutos que jugó, en los entrenamientos y en cuanto a físico, no lo posicionan lejos de aspirar a compartir titularidad como centro atacante. Está en condiciones de competir legítimamente por el puesto”.

“Además del gol, participó en encabezar algunos ataques y generar situaciones. Nunca lo había dirigido, y confirma una imagen de jugador superior, un gran compañero", finalizó.