Panamá, la sorpresa de los cuartos de final

Panamá hizo historia en la Copa América 2024: venció 3 a 1 a Bolivia, quedó segundo en el Grupo C y se metió en los cuartos de final de la competencia. El equipo del danés Thomas Christiansen dio un gran paso y es una de las grandes revelaciones del certamen continental.

El conjunto panameño logró avanzar de ronda, por primera vez en su historia, en el campeonato, en su segunda participación (había debutado en 2016, también en el país norteamericano).

El triunfo del lunes pasado fue especial y tuvo sabor a revancha: dejó afuera al anfitrión en el Inter&Co Stadium de Orlando (Florida), mismo escenario donde el seleccionado centroamericano había caído 5 a 1 ante Estados Unidos, en marzo de 2022, en la lucha por la clasificación al Mundial de Qatar 2022 (no logró clasificarse).

“Cuando íbamos a viajar a Estados Unidos dije que me gustaría ser la sorpresa, como Marruecos en el Mundial (llegó a semifinales en la Copa del Mundo)”, expresó Christiansen, entrenador del equipo. Y agregó: "Bueno, al menos ahora estamos en la siguiente ronda. Estoy feliz. Súper feliz".

El actual entrenador asumió en julio de 2020, en reemplazo de Américo "el Tolo" Gallego (quien fue despedido en plena crisis económica de la Federación en el inicio de la pandemia del coronavirus), y encabezó la restructuración del fútbol panameño, algo que se refleja cuatro años después con esta clasificación en la Copa América.

De la mano del director técnico danés, el conjunto centroamericano llegó a la final de la Copa Oro 2023, donde cayó con México, por 1 a 0, y finalizó en el cuarto puesto de la Concacaf Nations League en las últimas dos ediciones.

Panamá llegó al certamen continental con ausencias importantes (como Fidel Escobar, Andrés Andrade, Aníbal Godoy y Cecilio Waterman). José Luis Rodríguez -del Famalicão de Portugal- se lesionó ante Uruguay (un esguince grado 1 en el hombro izquierdo).

En esta Copa América, José Fajardo Nelson -de la Universidad Católica de Ecuador- es el goleador con dos tantos, en los últimos dos partidos. El mediocampista Eric Davis -jugador del FC Košice de la Superliga de Eslovaquia- es el capitán del equipo.

Por otra parte, cuenta con un sólo jugador de las ligas top de Europa: el lateral Michael Murillo, del Olympique de Marsella, autor de un golazo en la derrota contra Uruguay. Además, Adalberto Carrasquilla (Houston Dynamo FC), Édgar Bárcenas (Mazatlán) y Carlos Harvey (Minnesota United FC) son los únicos que juegan en las ligas de Estados Unidos y México (Omar Valencia está en el New York Red Bulls II).

“Es una constante, en realidad, lo que hicimos y lo que cosechamos en estos casi cuatro años”, explicó el entrenador. “¿Una coincidencia? No creo en las coincidencias. Hay que trabajar. Hay que luchar por ello. La suerte por sí sola no es suficiente”, afirmó Christiansen.