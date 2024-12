El Canal en la mira de Trump cumple 25 años en manos de Panamá

El Canal de Panamá cumple hoy 25 años bajo administración panameña, un aniversario marcado por la muerte del expresidente de EE UU Jimmy Carter, quien firmó los tratados que permitieron su transferencia, y por las amenazas de Donald Trump de recuperarlo.

Trump, que regresará a la Casa Blanca el 20 de enero, generó indignación entre los panameños al afirmar que su país debe retomar el control del Canal, entregado a Panamá el 31 de diciembre de 1999, si no bajan los precios de los tarifas a los buques estadounidenses.

“No hay nada que una tanto a los panameños como la defensa del Canal. Pero tener una relación tensa con la superpotencia, principal socio comercial y principal usuario del canal, es una situación muy desventajosa para un país como Panamá”, explicó la politóloga Sabrina Bacal.

Para Francisco Cedeño, un diseñador gráfico de 51 años, “las intimidaciones de Trump no tienen ni pies ni cabeza”. “Debe procurar primero resolver los problemas que su país tiene por toneladas y olvidarse del canal”, dijo.

La vía interoceánica, por la que pasa el 5% del comercio marítimo mundial, aporta el 6% del PBI de Panamá y el 20% de los ingresos fiscales.

Desde el año 2000, ha entregado al erario panameño unos 28.000 millones de dólares, mucho más que en los 85 años de administración estadounidense (1.878 millones). Sin embargo, muchos panameños no se sienten beneficiados por el Canal. “Nosotros como panameños no deberíamos estar tan pobres como estamos porque el Canal da mucha plata”, comentó Clotilde Sánchez, de 55 años, empleada de limpieza en un edificio de diseño futurista con forma de tornillo en la zona bancaria de la capital. “El pueblo no se beneficia del Canal, sólo se benefician los políticos”, coincide su colega Nadili Pérez, de 40 años.

La politóloga Bacal indicó que “ese sentimiento de no palpar los beneficios del canal viene de hace años, pero la realidad es que el canal es la principal fuente de riqueza de los panameños”.

La ruta marítima de 80 km construida por EE UU fue inaugurada en 1914. Washington desarrolló un enclave donde ondeaba la bandera estadounidense con bases militares, policías y justicia propias.

Esto dio pie a décadas de reclamos panameños para tomar el control de la vía y reunificar el país.

El aniversario de la transferencia se celebrará hoy con una ceremonia encabezada por el presidente panameño, José Raúl Mulino, y el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez. Además, está programada una marcha en homenaje a una veintena de panameños muertos en 1964 después de que unos estudiantes intentaron izar una bandera panameña en la antigua Zona del Canal, el enclave estadounidense.

Jimmy Carter, fallecido el domingo a los 100 años, y el líder nacionalista panameño Omar Torrijos firmaron en 1977 en Washington los tratados de entrega del Canal, en presencia de mandatarios latinoamericanos. El expresidente Martín Torrijos (2004-2009), hijo del general que llegó al poder en 1968 tras un golpe de Estado y falleció en 1981, afirmó que “el Canal es nuestro, es el símbolo de identidad y de soberanía, recuperarlo convocó y aún convoca las mayores muestras de solidaridad de los pueblos de Latinoamérica”. “Los tratados TorrijosCarter pusieron fin a una era de sometimiento iniciando un período de independencia y dignidad, cualquier intento de retrotraer o vulnerar nuestra soberanía recibirá la condena y el repudio de todos los panameños”, agregó.