Apareció Ricardo Centurión con un video en las redes sociales

Ricardo Centurión, futbolista de Vélez Sarsfield, había generado preocupación días atrás luego que el presidente del club, Fabián Berlanga, advirtiera que permanecía desaparecido, aunque en las últimas horas reapareció con un video en las redes sociales.

En medio del revuelo que se había generado, desde su entorno avisaron que el mediocampista se encontraba bien. “No se presenta en los entrenamientos y está en la casa. No contesta los mensajes, no se presenta a entrenar, no recibe llamados ni atiende a nadie”, dijeron entonces.

Este viernes, en tanto, Centurión reapareció en las redes mostrando una campera de Vélez que usó el productor discográfico y compositor Bizarrap.

El futbolista había generado una enorme preocupación, ya que llevaba 10 días desaparecido.

Hay enormes dudas con respecto al futuro profesional de Centurión, ya que lleva varios años sin encontrar regularidad en ningún club, de los que se termina yendo de mala manera por actos de indisciplina o ausencias a entrenamientos.

Pese a que el dueño de su ficha es Vélez, el último club donde jugó fue Barracas Central. En “El Guapo” disputó solo 10 partidos, en los que solo pudo repartir una asistencia.