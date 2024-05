El plantel del Verde, con el foco en el debut

El plantel de Sarmiento continúa con los entrenamientos de cara al debut del torneo de la Liga Profesional, del próximo viernes, en Junín. Los futbolistas se entrenaron ayer, en el Centro de Alto Rendimiento, y volverán a hacerlo hoy, en el mismo escenario.

El entrenador, Israel Damonte, comenzará a delinear el once que presentará en la primera presentación del certamen ante Instituto de Córdoba.

El DT tiene la baja confirmada de Lisandro López, quien se perderá el inicio por un desgarro en el sóleo, y además hay cinco jugadores en duda que no comenzaron la semana con normalidad. Franco Paredes sufrió un golpe y no culminó el entrenamiento, Iván Morales Bravo, Elías López y Facundo Ferreyra se entrenaron de manera diferenciada y Gabriel Díaz no se presentó por un cuadro febril.

Por otra parte, Valentín Burgoa se sumó al plantel y sería el segundo refuerzo del equipo juninense para la próxima temporada. El mediocampista, de 23 años, llega a préstamo desde Godoy Cruz de Mendoza.

El mediocampista Manuel García regresó del préstamo con Central Córdoba de Santiago del Estero y se entrena con el Verde ya que será tenido en cuenta por el entrenador.

Ambos futbolistas, más Gabriel Gudiño, son las caras nuevas, hasta el momento, para afronta el primer partido del campeonato, aunque solo uno de ellos podrá ocupar el cupo de Agustín Molina, quien se lesionó, y dejó una vacante en el equipo.

Árbitro confirmado

La AFA designó los árbitros de la primera jornada del Torneo 2024 de la Liga Profesional.

Sebastián Martínez será el juez principal del encuentro entre el Verde y la Gloria, en Junín, y estará acompañado por los asistentes Miguel Savorani y Marcos Horticolou y Sergio Testa como cuarto árbitro. Además, Jorge Baliño y Carlos Córdoba serán los encargados del VAR y AVAR, respectivamente.