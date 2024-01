Kempes sobre Scaloni como técnico: “Consiguió rodear al mejor del mundo”

Mario Kempes, campeón del mundo con Argentina en 1978, se mostró sorprendido por la incertidumbre que se generó por la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección argentina y aseguró que el DT "quizás siente que puede perder lo que ha ganado".

"Se habló más de la derrota contra Uruguay que del Mundial de Qatar", comenzó el Matador, que puntualizó en las críticas desmedidas cuando la Selección nacional sufre un resultado adverso.

Posteriormente, se refirió al futuro incierto de Scaloni al mando del plantel: "No creo que sea por cansancio ni mucho menos. A lo mejor ya no se siente con la misma fuerza o habrá visto algo raro. No sé qué problemas internos pueden llegar a existir".

"Todavía es muy joven y va a encontrar ofertas en cualquier momento, pero debería arriesgar un poco más. Se debe preguntar ´¿por qué voy a perder la confianza que me habían depositado si a lo mejor ya no le puedo dar más?´", manifestó el cordobés en diálogo con TyC Sports.

"Supo elegir a los jugadores para cada puesto y cuando tuvo que cambiar, lo hizo sin que le temblara el pulso y le fue bien", destacó sobre la labor del técnico que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

"Consiguió rodear al mejor del mundo. Antes era Messi (Lionel) con la Selección Argentina y ahora es al revés. No puede resolver solo todos los problemas", sentenció.

Por otra parte, Scaloni se reunirá próximamente con Messi para dialogar y ver los pasos a seguir de cara a la Copa América de Estados Unidos 2024, en el cual el panorama no está del todo claro, ya que versiones cruzadas sobre si vendrá un recambio dentro del plantel o el técnico podría dar el portazo de manera anticipada.

Este clima de preocupación en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se originó luego del histórico triunfo de Argentina sobre Brasil en el estadio Maracaná por Eliminatorias. Allí, el oriundo de Pujato puso en duda su continuidad al asegurar que necesita "pensar mucho qué hacer".

"No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir, está complicado seguir ganando. Toca pensar este tiempo. Se lo diré al presidente (Claudio Tapia), se lo diré a los jugadores después porque esta Selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien", aseguró en conferencia de prensa.

Locura en Pujato por el campeón

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni participó hoy en el inicio de un torneo de fútbol que se llevó a cabo en su pueblo natal, Pujato, ubicado a unos 45 kilómetros de Rosario.

Scaloni fue el protagonista principal para dar inicio al Mundialito en el club Matienzo, que además inuaguró su sistema de iluminación.

"Estoy emocionado de estar acá, encantado", comentó el entrenador y entre risas mientras salía de la cancha dijo: "Vamos a dejar jugar a los chicos".

Por otra parte, el director técnico continúa sumando reconocimientos tras su labor al mando de la Selección Argentina y además lo agasajaron con una calle que lleva su nombre.

El homenaje tuvo lugar en Pujato, donde el intendente de la localidad, Daniel Quacquarini, había anticipado que una calle llevaría el nombre del DT campeón del mundo.

La flamante "Lionel Scaloni" tiene una sola cuadra y está entre las calles Simón de Iriondo y Lisandro N. Alem. Pujato es una pequeña ciudad que pertenece al departamento San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, y tiene una población de 4.000 habitantes.