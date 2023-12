Ricardo Gareca, el apuntado para dirigir Chile

El ex futbolista chileno Iván Zamorano reveló que el presidente de la Federación de Fútbol de su país (ANFP), Pablo Milad, señaló a Ricardo Gareca como uno de los candidatos para tomar el mando de la selección trasandina.

"Me preocupa que no tengamos técnico. Pasa el tiempo y debería aprovecharse para trabajar. Hablé con Milad y me dijo que había diez técnicos en carpeta, pero el único nombre que me dio fue el de Gareca", aseguró el atacante del Real Madrid en declaraciones a DSports.

Zamorano consideró que Gareca "tiene un pie adentro. Lo que ha hecho en Perú lo avala, es un técnico que trabaja muy bien y no creo que desconozca tanto el fútbol chileno, le deseamos lo mejor de la suerte a Ricardo en este nuevo proceso que tendrá el próximo año con Chile".

El DT argentino no dirige hace varios meses, cuando dejó Vélez Sarsfield, luego de algunos malos resultados en la Liga Profesional argentina.

Cabe destacar que Gareca dirigió a la selección peruana durante dos procesos de Eliminatorias, alcanzando un pase al Mundial en Rusia 2018, ser finalista de la Copa América 2019, cuarto puesto en la edición 2021 del torneo continental y un repechaje que perdió en tanda de penales ante Australia para el Mundial de Qatar 2022.