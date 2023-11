Boca visita al Tomba con la misión de volver a la victoria

Boca Juniors visita, esta noche, a Godoy Cruz de Mendoza, líder de la Zona B y clasificado para los cuartos de final, en un partido de la fecha 14 de la Copa de la Liga.

Los "Xeneizes" deben ganar para mantener mínimas chances de estar en la Libertadores de 2024, aunque eso dependerá, además, de otros resultados.

El encuentro se jugará a partir de las 21.30, en el estadio Malvinas Argentinas de la capital cuyana, será arbitrado por Nicolás Ramírez, televisado por ESPN Premium y habrá hinchas "neutrales", se estima que unos 18.000 que alentarán a Boca, según la venta anticipada.

Boca tiene apenas 15 puntos en la Zona B, sin chances de avanzar a la etapa de los que pelearán por el título y en la tabla acumulada de toda la temporada sumó 59 unidades que le permiten ser uno de los clasificados para la Sudamericana del año próximo, pero no para su real objetivo de cada año que es la Libertadores.

En cuanto al equipo, la intención de Herrón es repetir la formación que perdió con Estudiantes por Copa Argentina, en un partido que le quedó incomodo por la prematura expulsión del lateral uruguayo Marcelo Saracchi cuando apenas se habían jugado 14 minutos de la primera etapa.

No obstante, Herrón podría incluir a Cristian Medina por Ezequiel Bullaude y a Luca Langoni por Lucas Janson, en el que será el último partido del año para los "Xeneizes", sin competencia oficial hasta 2024.

Su rival, Godoy Cruz, uno de los mejores equipos del segundo semestre del año, jugará con la premisa de asegurarse el primer puesto para que en los mano a mano de cuartos de final enfrentarse con el ubicado cuarto de la Zona A y además disponer de ventaja deportiva.

Además, en el caso de ganar, el equipo mendocino se asegurará un lugar en la Copa Libertadores del año próximo sin depender de otros resultados.

Respecto de la formación, el DT Daniel Oldrá madura la posibilidad de incluir en la ofensiva al cordobés Tadeo Allende en lugar del uruguayo Salomón Rodríguez, mientras que en la defensa es un hecho el regreso de Thomas Galdames al lateral izquierdo (en reemplazo de Manuel Guillén) que se reincorporó luego de haber estado con el seleccionado de Chile en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

Probables Formaciones

Godoy Cruz de Mendoza: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Thomas Galdames; Nicolás Fernández, Bruno Leyes, Hernán López Muñoz y Tomás Conechny; Daniel Barrea y Salomón Rodríguez o Tadeo Allende. DT: Daniel Oldrá.

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi; Guillermo "Pol" Fernández, Ezequiel "Equi" Fernández y Valentín Barco; Ezequiel Bullaude; Miguel Merentiel y Lucas Janson. DT: Mariano Herrón.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Mauro Vigliano.

Cancha: Malvinas Argentinas, de Mendoza.

Hora de inicio: 21.30.

TV: ESPN Premium.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS

Hoy:

18.00 - River vs Instituto

18.00 - Atlético Tucumán vs Huracán

18.00 - Talleres vs Independiente

18.00 - Arsenal vs Rosario Central