Quejas por los embotellamientos en calle Alberdi durante las horas pico

Las dificultades que se generan en el tránsito en el sector del cruce del paso a nivel de calle Alberdi, habilitado tras el cierre por la obra del viaducto de Rivadavia, continúan acrecentándose a pesar de la colocación del semáforo.

Es que en las horas pico, en ese sector, junto a la intersección de Uruguay y Alberdi se generan constantes embotellamientos con motociclistas y automovilistas que hacen fila para avanzar.

TeleJunín realizó un recorrido en ese sector y dialogó con los conductores, quienes en su mayoría, reclaman una solución para el tránsito.

El reclamo reiterado

Uno de los vecinos consultados aseguró: “Todos los días vengo a buscar a mi nena al Hogar y todos los días reniego con lo mismo. Por más que salga antes, igual agarrás este tránsito. De ida y de vuelta”.

“Yo que trabajo del otro lado y tengo mi nena de este lado, al mediodía tengo que tomarme 10 o 15 minutos para pasar y después para volver”, indicó.

Consultado sobre la obra del paso bajo nivel, dijo “Si no se puede terminar tienen que buscar una solución para no complicarle la vida a los vecinos como se está complicando”.

Otro de los entrevistados dijo que “habría que terminar la obra, no se puede dejar por la mitad porque si habilitás el paso a nivel no la terminan nunca más”. No obstante reconoció que con tan poco avance de los trabajos “Estamos mal. La van a tener que habilitar como está. La van a tener que rellenar. Hacer algo para que pueda pasar la gente. Esto sinceramente es caótico”.

Filas de autos y motos

Un conductor reconoció que tiene que salir antes para llegar a horario “porque hay un tránsito terrible. Ahora estoy llegando tarde a la facultad”. También consideró que la obra frenada en calle Rivadavia “se tendría que abrir porque es imposible esto. Con el tránsito que hay es imposible”.

“Es una porquería. Perdón que lo diga así, pero la verdad, es un desastre esto”, se sinceró otra vecina entrevistada. “La cola es impresionante. Así, esto no funciona. Los semáforos son re cortos, no sé si se podrán hacer más largos, pero es un desastre”.

Ante la consulta sobre la obra del viaducto fue tajante: “No hay plata. No va a haber plata, lamentablemente. Con este gobierno que está ahora no va a haber plata. No van a mandar plata y no van a hacer nada. Lamentablemente es un desastre todo”.

Un conductor que también cruza el sector a diario reconoció que en horario pico “es medio complicado”. Dijo que “no hay otra que pasar, pero habría que arreglar un poco el empedrado. Está muy golpeado y se rompen los vehículos”. No obstante aseguró que la obra del paso bajo nivel tiene que terminarse: “Me parece que hay que continuarla. Con todo el gasto que se hizo sería lo más óptimo”.

Otro de los vecinos consideró que habrá que acostumbrarse “por bastante tiempo porque esto va para largo. Pero creo que nos acostumbramos, ya no molesta”. Pero destacó: “Veo más complicado Primera Junta porque una mano es muy angosta. Creo que no debería estacionarse en ninguna de las manos y que sea más ancha para que el que circule en bicicleta o moto lo pueda hacer lo más bien”.