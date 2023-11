Colón de Santa Fe y Gimnasia jugarán un desempate para definir el segundo descenso

Colón de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata jugarán un desempate para definir el segundo y último descenso de la Liga Profesional a la Primera Nacional, luego de perder, ayer, en sus respectivas visitas a Vélez Sarsfield (3 a 1) y Banfield (2 a 0) por la fecha 14 de la Copa de la Liga.

Los dos equipos comenzaron la jornada con dos puntos de ventaja en la tabla anual sobre Unión de Santa Fe, que aseguró su permanencia por su victoria de local ante Tigre 1 a 0.

En efecto, "Sabaleros" y "Triperos" quedaron empatados en la penúltima colocación con 45 unidades y deberán disputar una final en campo neutral para revalidar la categoría en primera división. Por reglamento, ese partido podrá disputarse a partir del miércoles próximo.

Colón vivió una tarde negra desde temprano, superado en todo momento por un Vélez que dio la talla en un estadio José Amalfitani con el marco de las grandes citas en épocas doradas.

Los dirigidos por Sebastián Méndez, también implicados en la lucha por la permanencia, comenzaron a garantizar su continuidad en la máxima división a los 16 minutos, cuando Santiago Castro desvió una pelota en el área y decretó el 1 a 0 parcial.

Antes del descanso, el defensor Valentín Gómez estiró la ventaja y, en el segundo tiempo, con todo a favor, el mediocampista Claudio Aquino liquidó toda posibilidad de reacción para la visita.

Además, el descuento de Javier Toledo no alteró el curso de un partido claramente favorable al local.

"No quiero decir que no me gustó el equipo. Creo que no me gusté yo. La responsabilidad es mía, evidentemente no le encontré la vuelta y el equipo no pudo repetir el funcionamiento que mostró de local. Nos costó mucho la forma de competir. Ahora tenemos que volver a Santa Fe y descansar porque tenemos una vida más", declaró Damonte, golpeado por el resultado.

Esa vida se la jugará ante Gimnasia, que se complicó en la media hora final de su partido con Banfield por los goles de Yonathan Cabral, en contra, y Jesús Soraire.

En un partido chato, el "Lobo" quedó en desventaja por una acción desafortunada de su defensa y no tuvo respuestas para evitar la derrota ante un rival que le cedió el campo y apostó al contragolpe una vez conseguida la ventaja.

Banfield quedó provisoriamente en zona de playoffs con 23 puntos, pero para confirmar su clasificación deberá aguardar que Rosario Central (20) no le gane, mañana, al descendido Arsenal.

Gimnasia, por su parte, quedó expuesto a sufrir el sexto descenso de su historia (1943, 1945, 1951, 1979, 2011, los anteriores) y Colón, el cuarto (1959, 1981 y 2014), a sólo dos años de lograr su primera y única estrella con la Copa de la Liga 2021.

La decepción del "Sabalero" fue inversamente proporcional a la felicidad de su archirrival Unión, que le ganó a Tigre y celebró la salvación como un título, con sus hinchas copando el campo de juego.

El mediocampista Kevin Zenón, futbolista de la casa, convirtió de tiro libre, a los 36 minutos de juego, el gol que rescató al "Tatengue" del infierno después de comenzar la tarde en posición condenatoria.

Con los tres puntos sumados en el repleto estadio 15 de Abril, Unión llegó a 46 en la tabla anual y salió de la penúltima posición. El equipo del "Kily" Cristian González volvió a ganar después de cinco partidos.