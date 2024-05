Venden lotes del inexistente Parque Industrial de Rojas por Mercado Libre

“Queremos crear el primer sector industrial planificado que se sustente de energía renovable”. Eso le dijo a Democracia en 2017 el por aquel entonces intendente, hoy diputado provincial, Claudio Rossi. Así, la ilusión en las empresas locales comenzó a crecer pero, a medida que se iban interiorizando en el desarrollo inmobiliario, más que industrial, optaban por no invertir.

Desde hace un largo tiempo que no hay novedades del Parque Industrial Rojas, por así llamarlo, ya que solo es un terreno que fue alguna vez de producción rural y hoy está tapado por tosca y yuyos. Aunque desde hace unos días hay movimientos mínimos de desmalezamiento.

Cada vez que nace nueva información sobre el tema suele ser mala o, al menos, es eclipsada por un manto de dudas. En este contexto vecinos de Rojas denunciaron ante diferentes medios, entre ellos a Democracia, que desde hace unos 40 días aparece en Mercado Libre la oferta de inmueble, comercializado por una inmobiliaria que, hasta el momento, nada tenía que ver con el desarrollo.

Así, en el espacio que fue donado al municipio por un vecino vuelve a ser novedad, inclusive, para los propios funcionarios municipales. En las publicaciones, puede observarse que la inmobiliaria pide 80 dólares por metro cuadrado en un predio vacío. Y como prueba de buena fe, exponen los renders de cómo sería el Parque Industrial. El comercializador es un importante empresario con oficinas en el Nordelta y Palermo. Así, Democracia pudo confirmar que el fideicomiso tendría nuevos miembros que habrían adquirido parte del inmueble.

Un logro importante que quedó en la nada

En 2019 el municipio logró adquirir un predio de 23 hectáreas sobre la Ruta Nacional 188, a metros de la Ruta Provincial 31. La ubicación y otras cualidades iba a permitir, supuestamente, dar un salto de calidad a las empresas locales que desearan radicarse allí. El vecino Carlos Carmelino Borassi cedió al municipio el predio, lo que se plasmó luego en la ordenanza 3791 donde se establecieron las condiciones sobre posibles acuerdos con grupos inversores que se plasmaron más adelante.

El paso siguiente fue la conformación de un fideicomiso que permitía dar inicio a las obras para que el sueño de muchas generaciones de industriales rojenses se hiciera realidad. Miguel Berin, era quien aparecía a la cabeza del grupo inversor a cargo de las obras y el desarrollador de diferentes emprendimientos inmobiliarios.

Certificación oficial

El intendente interino de Rojas de aquella época, Román Bouvier, junto a un escribano público, asistió en 2022 al predio del Parque Industrial, donde las obras estaban paradas desde hace mucho tiempo y casi no se notaban avances desde el anuncio de la creación de un fideicomiso para desarrollar el proyecto.

El objetivo de la visita al terreno sobre la ruta 188 tuvo como meta constatar legalmente que las obras estaban paradas y no había avance de las mismas. Por eso, mostrando que el Parque Industrial es una clara política de estado de los rojenses, al acto legal asistieron, además del intendente y el escribano público Hernán Di Camillo, el presidente del Concejo Deliberante; la presidente del bloque Juntos, María José Ojeda; la presidente del bloque Todos, Corina Cuitiño, el Veedor del Parque y concejal, Claudio Ravagnan; además del secretario de Planificación Municipal, Nicolás Scardino y el secretario de Obras Públicas, Daniel Boyeras, entre otros.

El paso siguiente fue intimar al grupo que encabeza el fideicomiso para que reactive la obras y cumpla con los plazos establecidos, lo cual a esta altura parece al menos muy difícil. De no concretarse esto, se iniciarían otros caminos legales para rescindir contratos de trabajo y comenzar con un nuevo proyecto. Desde el seno del Ejecutivo comentaron que la idea es que el mismo participen actores rojenses, sin una mirada inmobiliaria como se pensó el primero.

Sorpresa y nuevas acciones

Mediante un comunicado oficial, desde el Departamento Ejecutivo Municipal adelantaron que enviarán una Carta Documento a la empresa desarrolladora del Parque Industrial para que informe sobre la supuesta puesta en venta de los terrenos del predio. "Ante los hechos ocurridos en relación a la oferta de los inmuebles por plataformas de mercado electrónico, cabe aclarar que el Municipio no sólo NO interviene NI participa en el proceso de comercialización de las parcelas que conforman el Parque, sino que tampoco fue informado sobre esta acción por parte de los integrantes del Fideicomiso. Sin embargo, el Ejecutivo arbitrará las medidas que correspondan para determinar las eventuales irregularidades en las operaciones que puedan llegar a concertarse", explicaron en un comunicado.

¿Qué acciones realizó el Municipio desde el 2022 a la fecha?

Además de la visita al predio por parte de funcionarios y concejales, el 26 de abril de 2022 el gobierno de Rojas envió una Carta Documento en relación a la constatación realizada el 4 de abril del mismo año solicitando a la empresa constructora el cumplimento del Plan de Obra estipulado en el contrato.

Entre mayo de 2022 a agosto de 2023 los apoderados legales de las partes matuvieron reuniones a fin de poder encontrar medios que aceleren el comienzo de la obra, pero los encuentros no acercaron resultados concretos. Por eso, en septiembre del año pasado el apoderado del Ejecutivo Municipal de Rojas, con la participación de dos testigos, se constituyeron nuevamente en el predio del Parque Industrial, a fin de constatar que no se habían realizado hasta el momento mejoras, obras, construcciones, instalaciones y o cerramiento alguno por parte de la empresa.



Ante la negativa de la empresa, en octubre de 2023 la gestión de Román Bouvier accionó con una demanda para recuperar la posesión del predio del Parque Industrial. La demanda está actualmente continuando su curso legal hasta tanto el Juez interviniente se expida.

Volvieron las obras

Hace unos dias desde el municipio explicaron que recibieron "una comunicación por parte de la empresa informando la reactivación de las obras en el predio, por medio de una constructora (Wilson Construcciones y BS Fusión Build) y se comprometió a finalizar la construcción de la estructura del inmueble del proyecto en 180 días".

El 24 del corriente, el municipio de Rojas detalloó que envió "una nueva Carta Documento solicitando información sobre la modalidad con la que Bering subcontrató a las empresas Wilson Construcciones y BS Fusión Build; solicitando también que se informe el monto de las obras a realizar, e insta a que se le envíe el estatuto de la nueva sociedad interviniente". "Hasta el día de la fecha, el municipio NO fue informado de la posibilidad de poner en venta los lotes, ni existió novedad alguna sobre lo requerido en la carta documento con fecha 25/04/2024. La demanda contra la empresa sigue su curso legal y se aguarda la decisión del Juez para la pronta restitución del terreno del Parque Industrial", cerraron.