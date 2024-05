Alejandro Cuello: “La situación económica del país repercute en el hipódromo de Lincoln”

En la actualidad, existen 12 hipódromos de trote en Argentina, cinco de ellos están ubicados en la provincia de Buenos Aires, en Hurlingham, Navarro, Chivilcoy, Pehuajó y Lincoln, siendo este último uno de los más destacados de todo el país.

Sin embargo, el complejo panorama económico que atraviesa Argentina golpea de lleno en el circuito linqueño, denominado Asociación Civil Amigos del Trote.

“Lamentablemente la situación económica del país repercute en el hipódromo, mucha gente se cuida y no va”, aseguró Alejandro Cuello, presidente del hipódromo de Lincoln, en diálogo con Democracia. En la misma línea, indicó: “Las expectativas son complejas en estos momentos. En estos días vamos a realizar una reunión porque estamos apretados”.

“Estábamos haciendo el bufet del hipódromo y luego teníamos pensado seguir con los baños, pero vimos que no íbamos a poder juntar el dinero”, contó y amplió: “El club está complicado, no nos sobra nada. Algunos domingos perdemos y otros ganamos. Todos los hipódromos están de la misma manera”.

No obstante, durante las últimas semanas, el viento arrasó y se llevó el techo de las instalaciones de la entidad linqueña. “Todo el dinero de los socios fue para reparar el techo que se voló. No queremos arrancar con otra obra porque no tenemos mucha ganancia”, comentó el mandatario de la institución.

El hipódromo de Lincoln, uno de los más importantes

“Gracias a Dios contamos con un parque caballar impresionante. Este domingo tenemos 79 caballos anotados para correr. Es una locura”, dijo Cuello a este diario.

“El hipódromo de Lincoln es el que mayor cantidad de caballos tiene en todo el país. Todos los domingos tenemos alrededor de 400 personas”, dijo el presidente. Y afirmó: “El deporte está firme y creció en Lincoln. Tenemos caballos de alto nivel y que compiten en cualquier hipódromo”.

El Nacional de Yeguas, el próximo objetivo

El 3 y 4 de agosto, el reciento linqueño albergará una de las competencias más importantes del trote del país: el Nacional de Yeguas.

“Todavía no comenzamos con los preparativos. Será sábado y domingo porque vamos a tener alrededor de 20 yeguas de primer nivel”, detalló.

“Estamos esperando este Nacional de Yeguas porque nos salva. Vamos a poder enderezarnos un poco con la entrada de ese dinero”, contó.