De Junín a Ibiza: la filial de La Loba que se fundó en tierras españolas

El club River Plate de Junín tiene una nueva filial, que se encuentra a más de 10.000 kilómetros de distancia, en Ibiza (España). Los representantes locales, todos simpatizantes de La Loba, fundaron la peña aurinegra, en la isla europea, donde la mayoría reside.

Juan Andrés Blasi, vicepresidente y uno de los integrantes, habló con Democracia y contó cómo surgió la agrupación, que tiene en común el sentimiento por la institución juninense.

“Empezamos con la filial el 18 de mayo del 2021. La idea surgió a través de Nicolás Lugli y Eliseo Tuñon, que estaban recién llegados a Europa, con la nostalgia de dejar todo en Junín como la familia, el club y demás. Se les ocurrió a ellos y un día me dijeron que querían hablar conmigo y me convocaron”, manifestó.

“Estaban locos, pero la verdad que me prendí en la locura de ellos. La mayoría de los integrantes se conocen de chicos y somos todos amigos, mucho más ellos porque yo soy el más grande”, indicó.

Blasi, exjugador del fútbol local, se refirió a cómo se gestó el grupo y a los comienzos de la filial.

“Arrancamos nosotros tres con Agustín Gatti, que es nuestro delegado en Junín y nos ayuda. A través de él nos comunicamos con los dirigentes para hacerlo lo más formal posible.

Es nuestro representante en Junín”, aseguró.

“Lautaro Tuñon y Alexis Cacheiro llegaron al tiempo a Ibiza y después vino José Cerulli, todos exfutbolistas de La Loba. Son chicos del club y amigos y se sumaron. También se incorporó Ignacio Cacheiro, que está en Italia, y Juani Sarazola”, comentó.

“Tenemos un grupo de amigos súper grande, con chicos de Argentina, Uruguay y algún español, pero la mayoría argentino. Todos los martes hacemos fútbol y asado. Nosotros con “Coco” llegamos hace 6 años, el 29 de noviembre de 2017”, expresó.

El integrante de la peña detalló las actividades que realizan durante el año y explicó de qué manera ayudan al club a la distancia.

“Ese grupo de amigos empezó a hacerse un poco más curioso de lo que era La Loba y a partir de ahí todo lo que conseguimos es con ayuda de ellos. Hacemos comidas, cenas de fin de año con sorteos. Tenemos un equipo de fútbol sala, que compite en un torneo que no es federado. Reuniones, comidas y fútbol”, sostuvo.

“Cuando robaron en el club, hace unos meses, tratamos de ayudar y hacer algo rápido. Realizamos un sorteo con cosas de La Loba, juntamos dinero y se lo mandamos al club.

Nosotros donamos y compramos y no le vendemos nada a nuestros amigos, lo regalamos o sorteamos”, declaró.

El vicepresidente confirmó que están “cerca” de la institución mediante Gatti, quien es, además, utilero y los mantiene informados de los resultados, pese a la diferencia horaria.

También, el juninense hizo referencia al sentimiento por el club.

“La creación es por sentido de pertenencia con el club, tratamos de estar lo más cerca posible. Nosotros somos totalmente apolíticos y apoyamos al que esté. Consideramos y tenemos la mesura de que esté toda la gente que es de la Loba en el club, no queremos uno de un lado y otro del otro”, consideró.

“Esto es algo extra. No ganamos dinero, lo ponemos porque muchísimas de las donaciones son contribuidas por nosotros. El martes pasado, le regalamos un asado a todos los chicos y lo pagamos entre todos los integrantes de la filial”, recalcó.

“Tenemos una caja, que la cuidamos y que es siempre para el club. Ahora hicimos 20 camisetas con el logo de la filial. Tenemos todos trabajos particulares, nos juntamos cuando podemos, estamos en Ibiza, menos Nacho y José, que están en Italia. La temporada es muy dura y de mucho trabajo”, dijo.

Por último, Blasi forma parte del cuerpo técnico de River, encabezado por Andrés Sayes, para el próximo Torneo Nocturno de la Liga del Oeste y mencionó las sensaciones estar presentes desde otro lugar.

“Me convocó el presidente, Ariel Allende, con el aval de Andrés. Soy uno de los ayudantes de campo. Me quedó solo el Torneo Nocturno, por el momento. Me vine sin pasaje, pero tengo pensado volver”, afirmó.

“Una expectativa impresionante. Me sorprendí con la convocatoria, no me lo esperaba, pero lo pensé unas semanas y decidí quedarme hasta la finalización del Nocturno. Estoy súper positivo. No conozco a todos los jugadores del club y todo es muy intenso, tuve que aprender rápido muchas cosas. Voy a mirar el Nocturno, pero quiero trabajar para que el cuerpo técnico tenga una equipo lo más competitivo posible durante el año”, concluyó.

LOS INTEGRANTES

Presidente: Nicolás Lugli

Vice: Juan Andrés Blasi

Secretario: Elíseo Tuñon

Tesorero: Lautaro Tuñon

Delegado en Junín: Agustín Gatti

Vocales: Alexis Cacheiro, Juan Sarazola, José Cerulli y Ignacio Cacheiro.