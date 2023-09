Tigre y Vélez empataron sin goles en el inicio de la fecha de los clásicos

Tigre y Vélez empataron, anoche, 0 a 0 en el inicio de la séptima jornada, denominada fecha de los clásicos, de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio José Dellagiovanna de Victoria.

El “Fortín” jugó con un hombre menos desde los 7 minutos de la primera parte, por la expulsión del centrocampista Nicolás Garayalde. Cuando el encuentro se empezaba a armar, el árbitro Jorge Baliño expulsó de forma directa al jugador velezano, Garayalde, tras cometerle una infracción, en condición de último hombre y cortando una ocasión manifiesta de gol, al delantero Nicolás Reniero.

Esta situación dejó al equipo del DT Sebastián Méndez con uno menos por más de 80 minutos. Pero la diferencia numérica casi ni se notó. Porque, pese a contar con un hombre de más, los dirigidos por Lucas Pusineri no prevalecieron ni dominaron. Faltaron ideas y hubo muy poca resolución en ataque.

Vélez no se desesperó tras la expulsión; el equipo se acomodó y no sufrió tener un hombre de menos, por lo menos en esa primera etapa. Además, más allá de no tener la posesión de la pelota, el elenco visitante tuvo sus aproximaciones, con cierto peligro, hacia el arco del paraguayo Santiago Rojas.

En el complemento, a los 14 minutos, la chance más clara para el “Matador” la tuvo José Paradela con un tiro lejano que exigió a Gastón Gómez, quien respondió de buena manera para mantener su valla invicta.

A los 16, el delantero Santiago Castro había puesto en ventaja al “Fortín”, pero con la ayuda del VAR la conquista fue invalidada por posición adelantada del joven atacante, de 19 años, tras el pase del paraguayo José Florentín. Con el correr de los minutos, el elenco de Liniers sintió el cansancio de tener uno menos y eso lo sufrió sobre el final. Pero Tigre no tuvo claridad, se terminó repitiendo y así el empate asomó como resultado lógico.

El “Matador” de Victoria, que se fue silbado por su público cuando finalizó el cotejo, sintió la presión de haber jugado mucho tiempo con uno de más y no generar casi chances claras para marcar.

En las pocas maniobras de riesgo que tuvo, el arquero de Vélez respondió de buena manera y aseguró en sus brazos el empate que sacó provisoriamente al "Fortín” de la zona de descenso.

En la próxima fecha, Vélez recibirá a Atlético Tucumán en la Zona A, mientras que Tigre visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero, por la B.