Rosario Central y Chaco For Ever juegan por la Copa Argentina

Rosario Central, de la Liga Profesional, y Chaco For Ever, de la Primera Nacional, jugarán hoy en Córdoba, por los 16avos de final de la Copa Argentina de fútbol.

El partido comenzará a las 18, en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de José Carreras y televisación por la señal de cable TyC Sports.

Central, que se clasificó en el octavo lugar de la Liga Profesional, contará esta tarde con el regreso de los volantes Kevin Ortiz, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz, así como con la confirmación de los defensores Carlos Quintana y Alan Rodríguez.

El DT "canalla", Miguel Ángel Russo, no contará con el marcador lateral derecho Damián Martínez -quien estará afuera un mes por una lesión de rodilla- ni con el volante Francis Mac Allister, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo marginará al menos seis meses de las canchas.

El mendocino Ismael Cortez jugará por el "Gitano" Martínez y Francesco Lo Celso o Agustín Toledo lo hará por Mac Allister.

Central llegó a esta llave tras golear 4 a 1 a Central Norte de Salta, en San Nicolás, por los 32avos de final.

Chaco For Ever, en tanto, pelea en los últimos lugares de la Primera Nacional y el ex DT, Diego Osella, renunció el lunes tras la derrota por 4 a 0 como visitante de Atlanta y ya se arregló la llegada de Ricardo Pancaldo, aunque hoy no estará el banco de suplentes.

El equipo será dirigido mañana por el director técnico interino, Marcelo Carrasco, quien pondría un equipo alternativo para cuidar piernas de cara al choque del lunes próximo, cuando reciba a Racing de Córdoba por la vigesimoquinta fecha de la Primera Nacional, en un choque clave en la lucha de abajo.

Chaco For Ever llegó a esta llave luego de vencer a Sarmiento de Junín, por penales, en el estadio de Colón de Santa Fe, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

El ganador de este cruce será rival de Villa Mitre de Bahía Blanca, que avanzó a los octavos luego de dejar afuera a Godoy Cruz de Mendoza, por penales.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz y Francesco Lo Celso o Agustín Toledo; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; Juan Galetto, Gino Barbieri, Facundo Monteseirín, Yair Marín y Leandro Allende; Javier Iritier, Mateo Maccari, Emanuel Diaz y Nicolás Silva; y Matías Romero. DT: Marcelo Carrasco.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Horario de inicio: 18.00.

Árbitro: José Carreras.

TV: TyC Sports.