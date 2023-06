Barcelona presentó a Ilkay Gundogan

Barcelona oficializó la llegada de Ilkay Gundogan en condición de libre tras su salida del Manchester City y el mediocampista alemán firmó un contrato por dos años con el conjunto español.

El jugador de 32 años acordó un vínculo hasta junio de 2025 con opción a un año más, mientras que el Blaugrana informó que incluyó una cláusula de rescisión de 400 millones de euros.

Gundogan dejó el City después de capitanear al club inglés en el triplete de Premier League, FA Cup y Liga de Campeones la temporada pasada, poniendo fin a una exitosa etapa de siete años en Inglaterra, donde ganó 14 trofeos, incluidos cinco títulos de liga.

So happy to join this amazing club 🔵🔴 Can't wait to get this new chapter started 🔥 #ForçaBarça @FCBarcelona pic.twitter.com/BmTDLFusU2