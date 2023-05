El Torneo Apertura 2023 ya tiene la primera jornada programada

La Liga Deportiva del Oeste confirmó que el próximo fin de semana se disputará la primera fecha del Torneo Apertura 2023 de fútbol femenino. En la máxima divisional, el campeonato femenino comenzará el sábado, cuando B.A.P se mida ante Mariano Moreno, desde las 15.30, en las instalaciones de la entidad Ferroviaria. Además, habrá dos compromisos correspondientes a la Categoría Sub-17, el primero será a partir de las 12.30, entre Rivadavia de Junín y Villa Belgrano, mientras que en la antesala al cotejo de Primera División, Sarmiento se medirá con Newbery.

Los cuatro partidos restantes correspondientes a la Primera División se desarrollarán el domingo, en Ciudad Deportiva. En el primer turno, desde las 09.00, River chocará con Origone FC, dos horas más tarde, Unnoba, últimas campeonas del nocturno, se medirán ante el elenco Albiceleste.

Posteriormente, desde las 12.45, se llevara a cabo el acto inaugural del certamen, para luego darle paso al tercer cotejo de la jornada, el que protagonicen el local, Sarmiento ante Villa Belgrano, mientras que a las 15.00 se desarrollará el último enfrentamiento de la tarde, entre La Favela e Independiente.

La programación de la primera fecha es:

Sub-17:

Sábado:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

12.30 B.A.P Rivadavia J – Villa Belgrano Sub-17

14.00 B.A.P Sarmiento – Newbery Sub-17

Primera División:

Sábado:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

15.30 B.A.P Mariano Moreno – B.A.P Primera División

Primera División:

Domingo:

HORARIO CANCHA PARTIDO CATEGORÍA

09.00 C. Deportiva River – Origone FC Primera División

11.00 C.Deportiva Rivadavia J – Unnoba Primera División

13.00 C. Deportiva Sarmiento – Villa Belgrano Primera División

15.00 C. Deportiva La Favela – Independiente Primera División.