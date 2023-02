Damonte: "Sabemos por dónde nos pueden lastimar"

El DT de Sarmiento, Israel Damonte, habló anoche en conferencia de prensa, en la previa del partido hoy ante San Lorenzo, a las 19.10 en el Estadio Eva Perón, y destacó la necesidad de volver a sumar de a tres puntos en condición de local.

En su diálogo con los medios locales, el entrenador valoró el triunfo obtenido la fecha pasada como visitante frente a Colón y aseguró que el desafío para el Verde será trasladar la imagen dejada en Santa Fe al territorio juninense.

"Una victoria siempre trae tranquilidad, pero seguimos siendo un equipo en formación, con muchas cosas por mejorar. Estamos en la búsqueda de traer lo que mostramos en Santa Fe a nuestra casa y tenemos una gran oportunidad contra San Lorenzo", reflexionó.

Por otro lado, al referirse a su rival de turno, Damonte resaltó las virtudes del Ciclón para jugar de contragolpe y adelantó que el cuerpo técnico trabajó para neutralizar las armas del cuadro dirigido por Rubén Darío Insúa.

"San Lorenzo por momentos puede parecer un equipo defensivo, pero para hablar de que un equipo es ofensivo o defensivo siempre me fijo en si genera situaciones de gol o si convierte, y San Lorenzo lo hace", explicó. "Tener la pelota no significa ser más ofensivo. Sabemos cómo nos pueden lastimar, aunque eso no significa que no nos vayan a lastimar", advirtió.

Finalmente, Damonte lamentó las lesiones graves de rodilla sufridas por varios de sus futbolistas en los últimos meses y no cerró la chance llegada de un refuerzo más, para reemplazar al mediocampista José Mauri, tras la reciente llegada del uruguayo Ayrton Cougo en lugar de Yair Arismendi, también descartado para lo que resta del semestre.

"Lo que vivimos estos últimos meses con las lesiones no es lo ideal. Son lesiones que no se pueden controlar, hay que afrontarlo. Nos queda un cupo para incorporar y veremos si lo utilizamos", concluyó.

El caso "Pata" Castro

Las versiones sobre la posibilidad del regreso a Junín del mediocampista Lucas "Pata" Castro, sin minutos en cancha en Huracán, también fue un tema de la agenda de la conferencia de prensa.

Sin embargo, Damonte aclaró que se trata de una situación que deberá resolver el propio futbolista, quien decidió en diciembre pasado dejar Sarmiento para sumarse al Globo de Parque Patricios.

"Es un tema interno de Huracán con él, si lograra desvincularse, estaríamos dispuestos a charlar", afirmó Damonte, quien no ocultó cierta disconformidad por la salida de Castro. quien decidió alejarse del club, a finales de 2022.

"Sarmiento le abrió las puertas del fútbol argentino y él también nos ayudó. Fue algo recíproco, pero se llegó al final y no pudimos retenerlo. Huracán fue el que lo contrató, es difícil que podamos hacer algo, estamos hablando de un jugador que fichó hace dos meses", redondeó.