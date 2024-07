Israel Damonte: “Siento que el equipo tiene vida”

El entrenador de Sarmiento, Israel Damonte, habló ayer en conferencia de prensa y se refirió al partido de hoy ante Racing en el Eva Perón.

“Jugamos contra un rival de los mejores de la Argentina, que viene pasando un muy buen momento y que ya nos enfrentamos. Ahora es diferente porque ellos llegan de muy buena manera y nosotros no fue de lo mejor el último partido, pero sí creo que fuimos competitivos”, manifestó.

“Estamos en un proceso y siento que el equipo tiene vida. Hay que jugar el partido al límite, con el corazón en la mano, esforzándonos. Son esa clase de encuentros que tenés que dar el límite y un poco más y después correr y meter. Tenemos que tratar de llevarlo a nuestro juego, de ganar duelos, de competir, de estar picante y obviamente de lastimarlo cuando tengamos nuestras situaciones”, expresó.

El DT del Verde afirmó que los futbolistas que sufrieron una intoxicación, en la previa del choque con Central, se encuentran bien y están disponibles para hoy. Además, habló sobre el mercado de pases.

“Los jugadores están todos a disposición, salvo los que vienen de alguna lesión más importante. Están todos recuperados en relación a lo que vivimos el último fin de semana. Son cosas que pueden pasar”, indicó.

“Seguramente pueda llegar algún jugador más y haya alguna salida por venta o préstamo. Vamos a estar con eso durante todo este mes hasta que cierre el libro de pases. A veces, está esa incomodidad de no saber quiénes van a continuar”, aseguró.

Por último, el entrenador del conjunto juninense mencionó las situaciones del delantero ecuatoriano Bryan Cabezas y del último refuerzo Nicolás Gaitán. “En el caso de Cabezas no llegó el transfer y estamos esperando. A Nico Gaitán le va a llevar un tiempo más, no hizo pretemporada y no queremos apurarlo. Los necesitamos, pero tenemos 21 partidos por delante. Lo vamos a ir llevando de a poco”, concluyó.