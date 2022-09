Sarmiento derrotó a Newell's en Rosario y vuelve a ilusionarse con las copas

Sarmientoderrotó esta noche 1 a 0 con Newell's Old Boys de Rosario, en el Coloso Marcelo Bielsa de Parque de la Independencia, al término del primer tiempo, por la fecha 20 del Torneo de la Liga Profesional.

En un partido trabado en el mediocampo, el equipo de Israel Damonte se impuso con gol de Yair Arismendi, en el segundo tiempo, y cortó la racha de dos derrotas consecutivas, a la vez que impidió el cuarto triunfo en fila de los dirigidos por el interino Adrián Coria. El gol fue convertido por Jair Arismendi, de tiro libre, en el comienzo del complemento.

Newell's y Sarmiento jugaron un primer tiempo tan parejo que casi no patearon al arco, al extremo que el local recién lo hizo por primera vez a los 41 minutos con un débil derechazo de Ditta a las manos de Meza.

El local jugó mejor en los primeros diez minutos, cuando controló la pelota en el medio con sus volantes y laterales, más los desbordes de Aguirre por la izquierda, pero ese dominio inicial no se tradujo en llegadas claras.

Sarmiento equilibró el juego desde los diez minutos cuando el "Pata" Castro se hizo más asiduamente del balón y lo jugó con los otros volantes y los delanteros aunque el buen juego no se cristalizó en jugadas de peligro.Llamó la atención el arbitraje permisivo de Pablo Dóvalo, quien no sancionó algunas infracciones locales y que no amonestó a Juan Manuel García por una fuerte entrada desde atrás sobre Castro, a los 33 minutos.

Newell's mejoró y pareció otro equipo en los primeros minutos del complemento, al punto que apenas habían jugado 30 segundos cuando Aguirre enganchó desde la izquierda, tocó hacia Garro y éste a Juan Manuel García, quien le pegó un violento derechazo que Meza salvó a su izquierda. La furia de Newell's volvió a aparecer a los 7 minutos con furibundo derechazo de Reasco, que otra vez Meza salvó con un gran esfuerzo.

Sarmiento también parecía otro equipo porque no podía salir de su campo, hasta que a los 12 minutos se quedó con todo en su primer y único tiro al arco: Lisandro López enganchó para pegarle en el borde del área, pero le erró a la pelota en una jugada en la que pareció que había habido una infracción de Garro desde atrás.

Y Jair Arismendi ejecutó el tiro libre de zurda, desde el lado derecho de la medialuna y clavó la pelota abajo, junto al poste derecho de Morales, en el golazo que definió el partido.

Newell's se adueñó de la pelota hasta el final, pero careció de juego y, sobre todo, de llegadas claras, al extremo que su mejor chance fue un cabezazo a quemarropa de García, que Meza salvó al córner con una gran volada hacia su izquierda, a los 38 minutos. En el juego de las diferencias, Newell's no pudo hilvanar su cuarta victoria consecutiva y Sarmiento volvió a ganar después de tres partidos.



El Verde suma ahora 25 puntos y quedó otra vez cerca de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

- Síntesis -

Newell's: Lautaro Morales; Tomás Jacob, Gustavo Velázquez, Willer Ditta y Martín Luciano; Juan Garro, Marcelo Esponda, Marco Campagnaro y Brian Aguirre; Djorkaeff Reasco y Juan Manuel García. DT: Adrián Coria.

Sarmiento: Sebastián Meza; Jean Pierre Grosso, Gastón Sauro, Federico Andueza y Federico Rasmussen; Guido Mainero, Emiliano Méndez, Lucas Castro y Yair Arismendi; Luciano Gondou y Lisandro López. DT: Israel Damonte.

Gol en el segundo tiempo: 12' Arismendi (S). Cambios en el segundo tiempo: 25' Javier Toledo por Lisandro López (S); 28' Francisco González por Garro (N); 32' Guillermo Balzi por Luciano (N); 34' David Gallardo por Gondou (S); 41' Cristian Ferreira por Reasco (N) y 48' Fernando Martínez por Mainero (S). Amonestados: Esponda y Jacob (N); Rasmussen, Gondou y Méndez (S). Estadio: Newell's. Árbitro: Pablo Dóvalo.