Gorosito hizo tiempo y los hinchas del Verde no se la dejaron pasar

"Van a hacer tiempo y a desaparecer las pelotas", había anticipado Gorosito el planteo táctico de Sarmiento, en la antesala del duelo que finalmente tuvo lugar ayer en el Estadio Eva Perón, y terminó igualado sin goles, por la fecha 16 del Torneo de la Liga Profesional.

Con el partido ya consumado, aquellas palabras de DT de Gimnasia y Esgrima del La Plata se reinterpretan ahora como un recurso para llevar la disputa al terreno dialéctico. En los hechos, todo lo que Gorosito adelantó que haría el Verde, lo terminaron haciendo sus propios dirigidos.

Con el arquero Rodrigo Rey y el volante Brahian Alemán como actores protagónicos de un guión que fue recibido por desagrado por la parcialidad anfitriona. No bastaron los silbidos para el guardameta, cada vez que demoraba largos segundos -casi un minuto- en realizar los saques de arco, ni las reiteradas advertencias del árbitro Pablo Echavarría que, al final de cuentas, no pasaron de eso.

En el caso de Alemán, fueron constantes las interrupciones del juego porque se quedaba tendido en el césped, con gestos de dolor, cada vez que se trenzaba en una disputa de balón con un futbolista del Verde.

Durante todo el encuentro, los simpatizantes sarmientistas se encargaron de recordarle a Gorosito sus palabras que calentaron la previa del encuentro. Al final, todo terminó en un cántico al unísono: "Gorosito botón, Gorosito botón".

"El penal fue claro"

Lejos de explicar sus decisiones de demorar el juego, Gorosito prefirió agotar los minutos de la conferencia de prensa posterior al partido en reclamar por el supuesto penal que no le cobraron a Gimnasia, en la última jugada de la tarde, cuando Federico Andueza derribó en el área al delantero Franco Soldano.

"El penal fue claro. Que no lo cobre el árbitro, está bien porque por ahí no lo ve. Pero, ¿para qué está el VAR que no lo llama? Eso es lo que no se entiende", se descargó Gorosito, que apenas sobrevoló el bajo rendimiento de su equipo.

"Nos faltó mayor claridad de mitad para adelante. En un partido tan cerrado, un penal no cobrado es fundamental. Pero no podemos agarrarnos de eso, porque es muy difícil ganar sólo con una o dos situaciones", concluyó.