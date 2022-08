River Plate intentará reafirmar su mejora futbolística ante Tigre esta noche

River Plate buscará sumar tres puntos esenciales para seguir manteniendo aspiraciones de acercarse a la punta cuando afronte, esta noche, una exigente visita a Tigre por la 16° fecha de la Liga Profesional (LPF). El encuentro se jugará en el estadio José Della Giovanna, en la localidad bonaerense de Victoria, desde las 20, con arbitraje de Patricio Loustau y televisado por TNT Sports.

Aún restan 12 fechas (36 puntos) por jugarse y nada está definido. Queda margen para aún ubicarse entre los candidatos, además si hay un equipo al que se puede apostar para tener una seguidilla de triunfos en la LPF, ese es River.

El "Millonario" se ha ganado el respeto de todos los adversarios a lo largo de los años con los títulos ganados, pese a que a nivel local no fue tan fructífero como en el ámbito internacional, el entrenador, plantel e historia, por lo tanto su River suma triunfos es inquietante para el resto. No obstante, las victorias no solo se logran con nombres y antecedentes, River es un equipo irregular, con algunos valores individuales lejos del nivel habitual, y quedó expuesto hace poco cuando goleó a Newell's, del local por 4 a 1, y la fecha siguiente sufrió para mantener el 0 a 0 en Sarandí ante Arsenal.

River encontró en Pablo Solari a un desequilibrante elemento, además de contar con Nicolás De la Cruz y el colombiano Juan Fernando Quintero mejorando partido tras partido, por lo tanto está en alza. River tendrá una alta exigencia ante Tigre, equipo del cual se aguardaba más en la LPF, que en su estadio irá por el triunfo y con armas poderosas como fue goleador Mateo Retegui, cuyo pase pertenece a Boca y está a préstamo, el mejor delantero del torneo con 10 tantos.

Tigre, dirigido por Diego Martínez, le dio un duro golpe a River al eliminarlo en cuartos de final de la pasada Copa de la Liga al ganarle 2 a 1 en Núñez. El desarrollo del partido además puede ser por demás atractivo con un River que no va a guardarse nada, tal como lo establece su ADN, ante un Tigre que es ofensivo y llega con variantes al arco rival, siendo una de ellas el marcador de punta derecho Lucas Blondel.

En River, Gallardo, que ya contará con la mayoría de plantel al disponer de Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Milton Casco y Matías Suárez, apostaría al ingreso de Milton Casco por Elías Gómez, manteniendo al colombiano Miguel Borja en la ofensiva, teniendo en cuenta la once que venció a Central Córdoba.

Probables formaciones

River Plate : Franco Armani, Marcelo Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Pablo Solari, Juan Fernando Quintero y Agustín Palavecino; Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

: Franco Armani, Marcelo Andrés Herrera, Emanuel Mammana, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Pablo Solari, Juan Fernando Quintero y Agustín Palavecino; Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo. Tigre : Manuel Roffo; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Sebastián Prediger y Ezequiel Fernández; Alexis Castro, Cristian Zabala y Facundo Colidio; Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

: Manuel Roffo; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Sebastián Prediger y Ezequiel Fernández; Alexis Castro, Cristian Zabala y Facundo Colidio; Mateo Retegui. DT: Diego Martínez. Árbitro : Patricio Loustau.

: Patricio Loustau. VAR : Diego Abal.

: Diego Abal. Cancha : Tigre.

: Tigre. Hora de inicio : 20.

: 20. TV: TNT Sports.

Programación de partidos

