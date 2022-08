River frenó su levantada empatando con Arsenal

River Plate, que venía de dos triunfos en fila, frenó ayer su levantada con el empate sin goles ante Arsenal, de Sarandí, en partido que se jugó en el estadio "Julio H. Grondona". Así, River llegó a los 22 puntos y no pudo aprovechar el empate del líder Atlético Tucumán (29) para descontar. Arsenal, cuyo objetivo es sumar para engrosar el promedio, llegó a 18.

El "millonario" jugó incómodo en Sarandí y no le encontró la vuelta a un partido marcado por la fricción y los espacios reducidos, ya que el Arsenal de Leonardo Madelón ejecutó su plan a la perfección, concentrado durante los 90', para no dejar jugar al rival, a la espera de alguna falla del rival en el retroceso. Nicolás De La Cruz y Juan Fernando Quintero no tuvieron casi margen para pasar la pelota a un compañero y los otros volantes debieron retrasarse varios metros para tener contacto con el balón y eso le quitó velocidad al equipo.

La primera parte resultó tan pareja y disputada que dispuso de muy pocas situaciones. Un cabezazo contenido por Franco Armani y un remate de cabeza de Javier Pinola, tras un tiro de esquina de Quintero, fueron lo más cercano a llegadas con peligro. Para la segunda parte, River, ya sin Agustín Palavecino, sumó al colombiano Miguel Borja para ayudar al solitario Beltrán y apostó por Santiago Simón para ganar en profundidad, pero Arsenal no dejó su libreto y continuó en su idea de bloquear los caminos de River.

El equipo de Gallardo sólo creó una jugada colectiva en ataque. A los 22 minutos, Casco lanzó el centro para Borja y el cabezazo del colombiano pasó cerca del segundo palo. Poco después, Arsenal tuvo la más clara en la pelota parada. Gustavo Canto conectó de cabeza y el ingresado Rodrigo Aliendro sacó sobre la línea.

En la última jugada del partido, la defensa de River estuvo desatenta en un saque lateral y Sebastián Lomónaco, el futbolista de mayor incidencia en ataque para los locales, tuvo el gol con un remate que pasó muy cerca del primer palo. River, en una actuación opaca, sufrió un traspié en su intento de ganar terreno en el campeonato ante un rival que se plantó y no le permitió desplegar su juego. Dejó pasar una buena chance en una noche donde su juego estuvo ausente. El partido siempre dependió de River y Arsenal resultó un duro escollo, que no supo sortear.