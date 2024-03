Independiente quiere consolidarse como candidato al título ante Riestra

Independiente visita esta tarde a Deportivo Riestra, en el Bajo Flores, con la intención de lograr un triunfo que lo consolide como candidato a pelear por la Copa de la Liga Profesional 2024, en un encuentro válido por la undécima fecha de la Zona A.

El partido tendrá lugar en el estadio Guillermo Laza, desde las 16.30, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, quien será secundado en el VAR por Nicolás Lamolina y, contará con la transmisión en directo de la señal deportiva TNT Sports.

Independiente llega a este compromiso luego de igualar ante River 1 a 1 como local y, aunque el resultado no fue el esperado para el equipo de Avellaneda, el funcionamiento del equipo dejó buenas sensaciones de cara a la recta final del certamen.

El entrenador Carlos Tevez aseguró que se vio lo que él pretende de sus dirigidos y que ese es el camino a seguir, sin embargo, no podrá repetir la alineación titular, ya que no contará con Iván Marcone. El mediocampista y capitán de Independiente fue expulsado ante River por doble amonestación y no podrá disputar el encuentro ante Riestra, por ello, en su lugar se perfila el surgido de inferiores David Martínez, quien es bien considerado por el técnico y suele sumar minutos en los encuentros.

Por su parte, Riestra que se ubica en la duodécima posición de la Zona A con ocho unidades, viene de vencer como visitante a Independiente Rivadavia de Mendoza por 2 a 1 y sumó su segundo triunfo en la máxima categoría. Para este compromiso, el entrenador Cristian Fabbiani volvería a utilizar el mismo once que comenzó jugando frente al conjunto mendocino.

Posibles formaciones