Jorge Newbery recibe a Sarmiento en el inicio de la segunda fecha del Nocturno

Con el objetivo de lograr su primer triunfo, Jorge Newbery recibirá esta noche a Sarmiento, en el arranque de la segunda fecha de la Zona B del Torneo Nocturno 2021-2022 "Copa Nelson Francho Benito", organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

El Aviador viene de igualar sin goles en su estreno con Defensa Argentina, mientras que el Verde llega tras el triunfo conseguido en el debut, en la cancha de Mariano Moreno, frente a Independiente, por 2 a 1.

La jornada continuará mañana, con dos encuentros, ambos a las 21.45: en la localidad de Agustín Roca, Origone FC recibirá a Independiente; y Rivadavia de Junín será local contra BAP, que hace su presentación en el torneo, tras haber quedado libre en la primera fecha.

También habrá dos partidos el miércoles, desde las 21.45: Ambos Mundos, que viene de un debut con triunfo, recibirá a Defensa Argentina; y, en cancha Jorge Newbery, se enfrentarán en simultáneo River y Villa Belgrano. El jueves, finalmente, Moreno recibirá en su cancha a Deportivo Baigorrita.

Además, habrá un importante cronograma de partidos correspondientes a las categorías formativas.

Primera:

Hoy:

Horario Cancha Partido

21.45 J. Newbery J. Newbery vs Sarmiento

Mañana:

Horario Cancha Partido

21.45 Origone FC Origone FC vs Independiente

21.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs BAP

Miércoles:

Horario Cancha Partido

21.45 A. Mundos A. Mundos vs Defensa Argentina

21.45 J. Newbery River vs Villa Belgrano

Jueves:

Horario Cancha Partido

21.45 Moreno Moreno vs Dep. Baigorrita



Formativas:

Hoy:

Horario Cancha Partido Categoría

19.30 J. Newbery J. Newbery vs Sarmiento 2008

20.30 J. Newbery J. Newbery vs Sarmiento 2011

19.30 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs BAP 2006/2007

20.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs BAP 2009/2010

21.45 Rivadavia (J) Rivadavia (J) vs BAP 2012/2013

19.30 A. Mundos A. Mundos vs Defensa 2006/2007

20.45 A. Mundos A. Mundos vs Defensa 2009/2010

21.45 A. Mundos A. Mundos vs Defensa 2012/2013



Mañana:

Horario Cancha Partido Categoría

19.30 J. Newbery J. Newbery vs Sarmiento 2006/2007

20.45 J. Newbery J. Newbery vs Sarmiento 2009/2010

21.45 J. Newbery J. Newbery vs Sarmiento 2012/2013

19.30 Origone FC Origone vs Independiente 2008

21.45 Origone FC Origone vs Independiente 2011

19.30 River River vs V. Belgrano 2006/2007

20.45 River River vs V. Belgrano 2009/2010

21.45 River River vs V. Belgrano 2012/2013

19.30 Moreno Moreno vs D. Baigorrita 2008

20.30 Moreno Moreno vs D. Baigorrita 2011

Miércoles:

Horario Cancha Partido Categoría

19.30 J. Newbery J. Newbery vs Sarmiento 2006/2007

20.45 J. Newbery J. Newbery vs Sarmiento 2009/2010

21.45 J. Newbery J. Newbery vs Sarmiento 2012/2013

19.30 Origone Origone vs Independiente 2006/2007

20.45 Origone Origone vs Independiente 2009/2010

21.45 Origone Origone vs Independiente 2012/2013

19.30 J. Newbery River vs V. Belgrano 2008

20.30 J. Newbery River vs V. Belgrano 2011

