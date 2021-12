Omar José Vega: Papa

Nací en Buenos Aires, en San Martín. A los seis años me vine a Junín, porque mi viejo era de acá, pero había conseguido laburo allá, como panadero.

Acá nos radicamos en el barrio El Tríangulo, hoy La Fabela, y nunca nos mudamos. Fui a la Escuela número 8 con Pato Vilchez, Hugo Cassol, Susana Tribarco, José Luis Rabbia, Rodríguez.

En la escuela se jugaba al fútbol en el patio de atrás, en los recreos.

En el barrio se jugaba solamente al fútbol y enseguida empecé en las inferiores de Jorge Newbery, donde estaba don Luis Alaniz. Un señor, con mayúsculas. Colaboraba Muñoz con él en las inferiores, en la cancha vieja que estaba cruzada. Después se cambió a la ubicación actual.

Mi barrio era y es morenista. Pero vino un muchacho a practicar a Jorge Newbery y nos prendimos unos cuantos, entre ellos Alberto Toro, Darío Cernadas, Diego Carballo, Tingo López, Omar Suárez, Quique Bazán. Salimos campeones con las inferiores de Jorge Newbery en sexta y quinta.

Hubo un año que Jorge Newbery hizo historia en la Liga Deportiva del Oeste porque salió campeón desde los más chiquitos hasta la primera y nunca fue igualado en el futbol juninense. Yo creo que en el país también este hecho debe haber sido único.

Tuve el honor de integrar los planteles de Jorge Newbery que salieron campeones de primera división por espacio de siete años en forma consecutiva, cuatro años campeones en la Provincia de Buenos Aires, jugó campeonatos Nacionales. Yo no jugué los Nacionales, pero nunca me olvido el día que le ganó a River Plate con un penal en cancha de Sarmiento que lo metió Hugo Spadaro.

Fui campeón de primera división con Jorge Newbery en un oficial que jugamos una final en cancha de Villa Belgrano. Hice el primer gol y ganamos dos a cero. Dimos la vuelta en cancha de Villa. Quedaba un partido y a la semana siguiente fuimos a la cancha de River Plate y le ganamos tres a cero.

Jugué hasta los cuarenta años, porque me fui a la zona. Tuve la suerte de salir campeón en Deportivo Alberdi, con muchos jugadores que se fueron de Junín. Sergio Lippi era el preparador físico y Julio Ainchil en técnico. Atajaba Marcelo Peruchini, que era de allá. Jugaba Tingo López, el Turco Acqueri, Cepillo Bertolotti y yo en el fondo. Cacho Vilaseca, el Negro Sacardi, Lalo Sottile que lamentablemente ya no está, Juan Frías y Velorio Giménez que tampoco está con nosotros. Un equipazo.

Luego me fui a Belgrano de Arenales y salimos campeones en el Torneo Preparación, en el oficial quedamos segundos.

También jugué en Fortín Tiburcio mis últimos partidos hasta que colgué los botines.

Me dediqué al arbitraje. Mi papá era árbitro. Polo Cárdenas sabía que yo dirigía en los reducidos de los barrios. Me invitó a participar en la Liga Deportiva del Oeste y me fue bastante bien en la carrera.

Estuve como veinticinco años como árbitro. Hice un solo año en Junín y salí elegido el mejor árbitro en el año 2004. En la Liga de Arenales hice mi mayor carrera. Es difícil que salgan jugadores a granel como antes. Cambió mucho todo. Antes se jugaba con tres mediocampistas y tres delanteros, el siete, el nueve y el once. Hoy con el tema de los carrileros desaparecieron los que realmente jugaban que eran los clásicos números diez.

Antes en todos los equipos había un número diez determinado y era otro juego. Hoy hay mucha más velocidad, los pases no son tan precisos. Antes los wines tenían la obligación de tirarle la pelota a la cabeza del número nueve. Hoy te la tiran y si la agarrás, bien. Sino arreglátelas.

La dinámica quitó el buen fútbol. Mucha velocidad y poca precisión.

Hoy un jugador estando bien físicamente se pone a la par de otro que juega muy bien. Con lo físico suplanta el resto.

Antes tenías que jugar muy bien para que te pusieran en primera acá en Junín. Todos los equipos tenían cinco o seis jugadores que eran de primera línea, y todos con enganches como el 10 típico. Hoy desapareció. Hoy se perdieron los wines.

Newbery en la época nuestra trabajaba como profesional en nuestra ciudad. Todos entrenaban a la misma hora y el trabajo era distinto al del resto. Por eso salió campeón muchos años seguidos.

Newbery fue una adelantado de la época. Físicamente estaba un paso adelante al resto de los equipos.

Nosotros practicábamos a las dos de la tarde y por espacio de casi tres horas.

¿Maradona o Messi?. Maradona.